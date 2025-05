El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, desveló este lunes, en su primera comparecencia pública tras la sanción de 3 meses, que su objetivo principal es llegar bien a Roland Garros y que en Roma solo quiere ver el nivel que tiene tras estar fuera de la competición.

Leer también: Jugadores del Real Cartagena sufren accidente de tránsito cuando iban rumbo a entrenamiento

Aplaudido a su llegada a la rueda de prensa, abarrotada por la prensa italiana e internacional, Sinner dejó claro que irá poco a poco y que sus pretensiones en Roma no son las de ganar el torneo pese a ser el cabeza de serie.

“El objetivo real es París (Roland Garros). Estoy aquí (Roma) para ver el nivel que tengo, no para batir a todo el mundo. Quiero pasar mi primera ronda y ver qué sucede después. Es complicado volver a empezar. Hay muchas cosas. Pero estoy muy tranquilo y bien físicamente”, dijo en el Foro Itálico de Roma en el que el miércoles dará comienzo el Masters 1.000 de Roma.

“Estuve más o menos un mes sin tocar la raqueta. Luego poco a poco fuimos trabajando. En el inicio en el gimnasio sobre todo. No tuvimos prisa, éramos conscientes de que se necesitaba tiempo para volver bien”, añadió.

Insistió en su inocencia

El italiano, alejado de la competición durante 3 meses por su positivo en clostebol en Indian Wells 2024, insistió en su inocencia y en que le costó aceptar el acuerdo que le propuso la Asociación Mundial Antidopaje (AMA), ese que por otra parte le permite volver a la competición sin perderse ningún Grand Slam y como número 1 del circuito.

Leer más: Lautaro Martínez y Pavard aceleran su recuperación y podrían reaparecer ante Barcelona

“Es una sensación un poco extraña, pero sienta bien estar de vuelta. Estoy muy contento de volver después de estos largos meses. He podido compartir buenos momentos con familia y amigos...”, explicó.

“Es una buena noticia que no hubiera Grand Slams. No quería aceptar en el inicio y no fue fácil hacerlo porque sabía lo que había pasado, pero era mejor aceptar. Es todo parte del pasado ya, así que todo bien”, apuntó.

Sinner, al que le rondó la idea de dejarlo todo, comentó que 2024 fue un año muy complicado.

“El año pasado fue muy difícil. Mucha presión y no podía hablar con gente de lo que había pasado. Sufrí en el inicio, durante Australia. Tomarme un tiempo creo que me ha venido bien. Aunque siento que llevo tiempo sin jugar. Pero todo bien. Contento y curioso por saber en qué momento estoy ahora”, dijo.

Leer también: Robert Lewandowski se recupera e ingresa en la convocatoria del Barcelona ante Inter

“Hubo reacciones sorprendentes de algunos jugadores en redes sociales o de manera pública. De algunos me esperaba algo y no llegó. El tenis es un deporte individual así que tampoco he tenido contacto con otros compañeros”, desveló.

Sin miedo en su regreso, curioso por saber su estado de forma

“Lo más bonito será entrar de nuevo en un campo y ver dónde estoy, a qué nivel. No tengo miedo, estoy feliz de estar aquí. Fresco y preparado”, apuntó, tajante.

Su parón de 3 meses le ha permitido abandonar momentáneamente el ritmo frenético de su vida de tenista.

“Soy un chico de 23 años simple. No cambio el mundo. Tomo las cosas como vienen. Me gusta jugar solo al tenis y soy una persona a la que no le cambia el éxito. Recuerdo siempre de donde soy, de un pueblo pequeño”, destacó.

Leer más: Raphinha dice que estuvo cerca de jugar con la selección de Italia

“Me siento más libre ahora. A nivel personal no he cambiado nada. He entendido que es bueno tener personas a tu alrededor con tu mismo ritmo. Estoy muy contento de cómo lo hemos gestionado”, añadió.

Y desveló que no vio apenas tenis durante su castigo.

“Hice lo posible para volver a estar bien mentalmente. He pasado buenos momentos en familia. No veía mucho tenis en el inicio de la sanción. Veía resultados, pero no partidos hasta Madrid. No podía controlar nada”, sentenció.

Sinner, la gran atracción del torneo romano, debutará en Roma el jueves o el viernes ante el ganador del duelo entre el argentino Mariano Navone y el italiano Federico Cinà. En los cuartos de final, el número 1 del mundo podría medirse al flamante campeón del torneo de Madrid, Casper Ruud.