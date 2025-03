Arne Slot, técnico del Liverpool, defendió a su jugador Darwin Núñez tras la eliminación ante el Paris Saint Germain y dijo que “solo fue un penalti”.

El uruguayo falló uno de los dos lanzamientos de su equipo, después de jugar media hora terrible, en la eliminación ante los parisinos que deja al Liverpool con solo dos objetivos para lo que resta de temporada: ganar la Premier League y la Copa de la Liga este domingo contra el Newcastle United.

“Seguro que Curtis (el que falló el otro penalti) se sintió igual. Todo jugador que asume la responsabilidad de tirar un penalti y lo falla no se va a sentir bien, pero no son solo ellos, son todos los jugadores que no se sienten bien porque perdimos”, dijo Slot este viernes en rueda de prensa.

“Ellos toman la responsabilidad. Puedes fallar una ocasión o un penalti, pero eso es lo que puede pasar si asumes la responsabilidad. Pudimos ganar en los noventa minutos y luego en los penaltis necesitas un poco de suerte. Darwin falló, y no es lo ideal, pero no quiero hacer de esto más de lo que es, solo fallar un penalti”.

Darwin está haciendo su peor temporada desde que llegó al Liverpool procedente del Benfica en 2022 por 85 millones de euros. En 39 partidos ha marcado siete goles y repartido seis asistencias, cifras peores de las que logró en la 2022-2023 (15 goles y 4 asistencias) y en la 2023-2024 (18 goles y 13 asistencias).

Sobre la eliminación ante el PSG, Slot afirmó que si le tienen que echar de un torneo prefiere que sea así.

“No podía pedirle más a los jugadores. Les forzamos a cometer muchos errores y creamos muchas ocasiones que habitualmente marcamos. Me gustó el partido porque fue puro fútbol. He visto muchos partidos últimamente y a lo largo de mi vida en los que todos es perder tiempo, tirarse y aparentar lesiones. Esto fue dos equipos yendo con todo a ganar. Mi enhorabuena al PSG por ganar un Liverpool tan fuerte”.