Hubo intenciones. Junior en algún momento pensó en el nombre de Juan Fernando Quintero para reforzar al equipo, pero la ilusión y posibilidad de contratar a James Rodríguez hizo que el interés por el antioqueño no fuese tan firme y decidido.

El propio Quintero confirmó este jueves, en una charla con el periodista Carlos Antonio Vélez, durante la sección Palabras Mayores, del programa Planeta Fútbol, de Antena 2 y Win Sports, que estuvo dialogando con Fuad Char Abdala, accionista del club rojiblanco, pero finalmente todo se dio con América porque fue la escuadra que tocó la puerta de Racing de Avellaneda y le presentó una propuesta seria.

‘Juanfer’ ratificó que quería regresar a Colombia por cuestiones personales y para eso necesitaba que el equipo que pretendía sus servicios le pagara a ‘la Academia’ el dinero que solicitaba. Aunque Junior, Millonarios y Medellín, el conjunto de sus amores, tuvieron deseos de incorporarlo, solo los ‘Diablos Rojos’ se animaron a ofertar al club argentino.

“Tenía un contrato con Racing después de ganar la Copa Sudamericana. Es normal que Racing sacara provecho de alguna forma, de alguna negociación. Ya estaba apuntado que me iba a devolver a Colombia por obvias razones, como todo el mundo ya lo sabe. Pero también quería mirar un buen proyecto. Hasta última hora le di prioridad al Medellín. Hablé con Raúl (Giraldo), con los socios del equipo. Estuvimos prácticamente ocho o nueve horas en detalles, viendo cómo se podía hacer. Pero al final no se dio porque le debo tener respeto a Racing. Ellos querían sacar un negocio porque les hicieron muchas ofertas de Sudamérica. Me respetaron el derecho a venir a Colombia por las situaciones que tenía”, comentó Quintero.

“El que mejor presentó el proyecto fue América. Creo que me respaldo en muchos aspectos, sobre todo en esta negociación con Racing porque era el dueño de mis derechos deportivos. Y bueno, estoy acá. Creo que sí sentí que de alguna u otra forma el Medellín pudo haber hecho un poco más. Pero bueno, no me quedo con eso. Creo que lo más importante es que estoy ahorita acá en América, feliz. Y la verdad que muy motivado para lo que se viene”, agregó el paisa.

El talentoso mediocampista reconoció: “Realmente sí fue cierto (que habló con Junior y Millonarios). Pero la verdad que América presentó un proyecto muy serio. Lo primero es que fue directo a Racing. En realidad fue el único que se atrevió. Sí tuve la oportunidad de hablar con don Fuad (Char) a mitad de diciembre. Estuve hablando con don Gustavo Serpa (presidente de Millonarios) también”.

Juan Fernando Quintero estuvo en el primer semestre de 2023 en Junior, pero solo jugó siete partidos. Llegó en medio de una gran expectativa, pero salió después de un semestre por desacuerdos en el estilo de conducción técnica de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez.