Luis Díaz es el jugador colombiano que más ha jugado en la presente temporada. Su papel en el Liverpool es protagónico ya que sus números individuales se incrementaron en relación a la temporada anterior, cuando mantuvo fuera de las canchas por varios meses debido a una lesión de rodilla.

El futbolista superó la lesión y los días difíciles que vivió con el secuestro de su papá en Barrancas, La Guajira, su tierra natal.

Díaz aprovechó la ausencia de Mohamed Salah, entre enero y febrero, para hacerse referente de ataque en el esquema de Jürgen Klopp.

Si Leverpool es favorito a ganar la Premier League es porque cuenta con una nómina robusta con varios jugadores que están pasando por su mejor momento, como Luis Díaz; quien además es la ilusión de la Selección Colombia para la cercana Copa América.

Los equipos tienen más posibilidad de ganar con el guajiro en el terreno de juego, y esto se ve reflejado en la tabla de posiciones.

Según los datos, Luis Díaz lleva tres años y cinco meses sin perder un partido de local por liga. La última vez que se derrotó frente a su hinchada fue en 2020, cuando pertenecía al Porto Sérgio Conceição.

Lucho fue titular por la banda izquierda y jugó 53 minutos hasta ser reemplazado por el iraní Mehdi Taremi, en aquella oportunidad. El partido terminó 2-3 derrotados los ‘dragones’.

Desde entonces fueron 21 partidos con el Porto y 32 con el Liverpool para un total de 53 partidos consecutivos sin perder, sumando Premier League y Primeira Liga.

De los ocho partidos que le quedan a Liverpool en la presente temporada, solo tres son en condición de local, y de salir ileso, Luis Díaz completaría unos meses más de invictos en su impresionante marca.

¿Cuál es el otro invicto de 'Lucho'?

Para exaltar aún más el trabajo de Díaz en el Liverpool, hay otro invicto que creció el pasado fin de semana al marcar la victoria sobre Brighton en su propia casa.

La estadística muestra que siempre que el colombiano marcó gol en Premier League, los ‘reds’ nunca perdieron. En total son 15 goles que ha marcado Lucho desde que llegó a Inglaterra, y 14 partidos los que han ganado con su aporte.