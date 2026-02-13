El remix del más reciente sencillo de Aria Vega junto a Ryan Castro ya está dando de qué hablar no solo por la fusión de voces, sino por la carga cultural que trae en sus letras.

A menos de un mes del lanzamiento original, estrenado a comienzos de enero, y con apenas un par de horas en plataformas digitales, la nueva versión ya se posiciona como tendencia gracias al toque urbano que el paisa le imprimió y a las palabras populares que enriquecen el tema.

La primera entrega del sencillo apostaba por un “beat caribeño y costeño”. Sin embargo, la llegada de Ryan Castro transformó su esencia: ahora, a ese ritmo se suma el flow urbano y callejero que caracteriza al artista antioqueño, generando una mezcla que conecta la esencia del Caribe con la energía de Medellín.

Las expresiones que marcan el remix

Uno de los elementos que más ha llamado la atención son los términos populares que Ryan Castro incorporó, varios de ellos profundamente ligados a su cultura de barrio.

“Awoo”: es una exclamación característica del cantante, frecuente en sus canciones e introducciones. Más que todo, funciona como su sello personal.

“Plo plo plo”: onomatopeya que simula el sonido de disparos.

Ambas expresiones remiten a sus raíces en el barrio Pedregal de Medellín y buscan preservar la esencia del género.

“Mamacita”: término popular para referirse a una mujer físicamente atractiva.

“Guarito”: forma coloquial de decir aguardiente antioqueño, bebida emblemática en celebraciones y fiestas.

“Farra”: sinónimo de rumba, fiesta o encuentro comunitario cargado de música y desorden.

Pero el remix también viaja al Caribe colombiano a través de su lenguaje:

“Coleto”: según el diccionario de costeñol difundido por la Alcaldía de Barranquilla, describe a una persona de mala apariencia o que luce “gamín”.

“Quillami”: Apodo con el que algunos llaman a Barranquilla por la similitud que muchos perciben entre sus edificaciones y costumbres con Miami, en Florida.

La combinación de estos términos no es casual: construye un puente lingüístico entre las regiones de los artistas y refuerza el tono festivo del tema.

Tras el lanzamiento, Ryan Castro compartió en Instagram un video bailando y cantando el remix, invitando a sus seguidores a escucharlo: “Me mandan videito a ver si llego a parchar y estrenar el tema”, escribió.

Por su parte, Aria Vega, autora original del sencillo, había mantenido activos conteos regresivos en sus redes sociales antes del estreno. Sin embargo, desde la publicación de la nueva versión no ha compartido mayores detalles o reacciones de sus fanáticos.