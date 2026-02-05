En el marco de la temporada de Carnaval, la Private Home Gallery de Musa Galería de Arte presenta la tercera edición del Café Arte Musa, una iniciativa creada por la directora de la galería, Cielo Tamara Hoyos, y su curados Miguel Iriarte, y que se consolida como un nuevo espacio cultural dedicado a promover la belleza, el mercado del arte y la cultura del café en la ciudad.

Esta edición adquiere un carácter especial al rendir homenaje al maestro Enrique Lamas, artista colombo-chileno que se radicó en Barranquilla desde comienzos de la década de 1960 hasta su reciente fallecimiento. Lamas fue un creador integral: pintor, pianista y escritor, cuya obra dialogó profundamente con la ciudad y sus manifestaciones culturales, incorporando en su paleta pictórica tanto los motivos del Carnaval de Barranquilla como referencias a la comedia del arte.

Como parte de este reconocimiento, la muestra incluye dos obras referidas directamente al Carnaval de Barranquilla, y cuatro piezas dedicadas a figuras del carnaval veneciano, pertenecientes al maestro Lamas. Estas obras dialogan con una muestra internacional realizada en alianza con la Galería Barceló, la cual no se suscribe de manera estricta a perfiles temáticos carnavalescos, aunque en varios casos alude de forma indirecta a una noción carnavalesca entendida —a la manera de Mijaíl Bajtín— como forma, imaginación y acto creativo.

En este sentido, la exposición propone una lectura amplia del carnaval como concepto cultural, presente en obras de artistas como Britto, León, Garrote, Brieva y Russo, quienes hacen parte de esta selección internacional.

Con estas consideraciones contextuales, la curaduría ha reunido un conjunto de obras que interpelan al espectador desde diversos lenguajes artísticos, pertenecientes a un amplio grupo de creadores de distintas procedencias. La muestra incluye trabajos de Enrique Lamas (Chile–Colombia), Harold López (Cuba), Jacqueline Britto (Cuba), Ángel León (Cuba), Justo Garrote (Cuba), Javier Barreiro (Cuba), Adonis Muiño (Chile–Cuba), Ronald Velasquez (Colombia–Cuba), Daniel Casique (Venezuela), Carla Celia (Colombia), Jair Galindo (Colombia), Bruno Brieva (Colombia), Julio Russo (Colombia), Rosario Heins (Colombia), Carlos Osorio (Colombia), Andrés López (Colombia), Gisselle Borrás (Colombia), Daniel Alvarado (Colombia), Keko Angulo (Colombia), Diego Holguín (Colombia) y Mario Malabet (Colombia), y Joaquín Botero (Colombia).

Fiel al espíritu original de los Café Arte Musa, la apertura de la muestra estará precedida por una charla a cargo del curador y escritor Miguel Iriarte, quien en esta ocasión abordará la figura, la obra y la memoria del maestro Enrique Lamas. El encuentro estará acompañado, además, por una cata especializada de café colombiano, reforzando el carácter sensorial y reflexivo que define esta propuesta cultural.

El Café Arte Musa en Carnaval, en homenaje al maestro Enrique Lamas, se llevará a cabo el jueves 5 de febrero de 2026, durante las horas de la tarde, en la Private Home Gallery, reafirmando el compromiso de Musa Galería de Arte con la circulación del arte, la memoria cultural y la creación de experiencias que conectan a la ciudad con su patrimonio artístico.

Un espacio para Barranquilla

En una ciudad como Barranquilla, donde el Carnaval es expresión viva de identidad, memoria y creación colectiva, espacios como Café Arte Musa resultan fundamentales para ampliar la conversación cultural y tender puentes entre las tradiciones populares y las artes visuales contemporáneas. La unión entre arte y Carnaval no se plantea aquí como tema anecdótico, sino como un mismo gesto expresivo: ambos nacen del imaginario, del cuerpo, de la celebración y de la capacidad de transformar lo cotidiano en lenguaje simbólico.

Este tipo de iniciativas contribuyen a consolidar a Barranquilla como un territorio donde la cultura se piensa, se dialoga y se experimenta desde múltiples formatos, fortaleciendo el ecosistema artístico local y promoviendo encuentros que trascienden la exhibición para convertirse en espacios de reflexión, intercambio y construcción de ciudad. En ese cruce entre arte, café y Carnaval, el Café Arte Musa reafirma el valor de la cultura como eje de cohesión social y proyección creativa.

