El Centro Cultural Colombo Americano, inaugura en la Galería Lincoln, este martes 3 de febrero en el horario de las 8:30 p. m., la exposición de fotografías de carnaval titulada: “Vibrando en color”.

De esta muestra harán parte los siguientes fotógrafos: Jaime Manzur, Haroldo Varela, Luis Rincón, Jorge Amín, Jorge Luis Pantoja, Jesús Cárdenas, Edison Colina, y Hansel Vásquez.

Cortesía Esta es una de las propuestas que se podrán observar en la exposición.

Esta muestra fotográfica reúne más de veinte piezas de los distintos fotógrafos participantes, quienes ofrecen perspectivas únicas y ángulos innovadores sobre nuestra mayor fiesta popular. A través del gesto, el color y el movimiento, las imágenes capturan la vitalidad del Carnaval de Barranquilla.

La armonía cromática y la elegancia de las composiciones demuestran cómo la mirada del artista trasciende la realidad para revelarnos un universo paralelo. Indudablemente en las fotografías el color, la mofa y el brillo se fusionan para reafirmar la energía inagotable de esta fiesta.

En las fotografías expuestas la técnica y la sensibilidad de los expositores logran traspasar lo cotidiano, transformando la realidad en una experiencia visual extraordinaria.