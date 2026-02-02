El Centro Cultural Colombo Americano, inaugura en la Galería Lincoln, este martes 3 de febrero en el horario de las 8:30 p. m., la exposición de fotografías de carnaval titulada: “Vibrando en color”.
Lea aquí: Shakira celebra sus 49 años con más vigencia que nunca
De esta muestra harán parte los siguientes fotógrafos: Jaime Manzur, Haroldo Varela, Luis Rincón, Jorge Amín, Jorge Luis Pantoja, Jesús Cárdenas, Edison Colina, y Hansel Vásquez.
Esta muestra fotográfica reúne más de veinte piezas de los distintos fotógrafos participantes, quienes ofrecen perspectivas únicas y ángulos innovadores sobre nuestra mayor fiesta popular. A través del gesto, el color y el movimiento, las imágenes capturan la vitalidad del Carnaval de Barranquilla.
La armonía cromática y la elegancia de las composiciones demuestran cómo la mirada del artista trasciende la realidad para revelarnos un universo paralelo. Indudablemente en las fotografías el color, la mofa y el brillo se fusionan para reafirmar la energía inagotable de esta fiesta.
Le puede interesar: Así será el Carnaval del Suroccidente 2026: una fiesta que honra la memoria y celebra la vida
En las fotografías expuestas la técnica y la sensibilidad de los expositores logran traspasar lo cotidiano, transformando la realidad en una experiencia visual extraordinaria.