Barranquilla sigue de fiesta. Este sábado 7 de febrero, sus calles volverán a llenarse de música, danzas y banderas con una nueva edición del Carnaval del Suroccidente, una celebración que nace del barrio, se hace en comunidad y se siente en el corazón.

Serán más de cuatro kilómetros de recorrido y más de 510 agrupaciones folclóricas las que tomarán las principales vías del sector, en un desfile que confirma por qué este evento es uno de los más queridos por la gente. Cumbias, mapalés, congos, garabatos y disfraces populares avanzarán como un río de colores, llevando la alegría casa por casa y esquina por esquina.

La edición 2026 tiene un significado especial. Este año, el Carnaval del Suroccidente rinde un homenaje sentido a Sebastián Guzmán, Rey Momo 2023 y socio fundador de esta fiesta, haciendo valer uno de sus objetivos que es mantener viva la historia de quienes construyeron este proceso cultural desde abajo.

El recorrido

El desfile iniciará en la calle 76 con carrera 26A, punto de concentración general. Desde allí, avanzará por la calle 76, girará por la carrera 26 —que luego se convierte en la 25B— hasta llegar a la 70C.

El recorrido seguirá recto hasta la calle 21B, donde se girará a la izquierda para descender hasta la calle 53D. Finalmente, el desfile tomará a la derecha hacia el Parque San Vicente, lugar donde culminará la jornada.

El Carnaval del Suroccidente 2026 contará con la presencia de Michelle Char Fernández, reina del Carnaval de Barranquilla; Adolfo Maury Cabrera, rey Momo; Sharon Acosta Tobón y Joshua Ortiz Meléndrez, Reyes del Carnaval de los Niños; Sharon Hurtado Esquiaqui y Luis Mauricio Aragón Hernández, Reyes del Carnaval de la 44.

También dirán presente Ashley Sofía Gómez y Germán Javier Palomino, reyes infantiles invitados; Coryna Anaya y Kairo González, Reyes Centrales del Carnaval Gay de Barranquilla 2026; Esmeralda Fritz Pertuz y José Luis López, reyes departamentales; y Luisana Guerra Villazón, Emperatriz Nacional Trans de la Cumbia 2026.

La organización del Carnaval del Suroccidente agradeció el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla, liderada por Alejandro Char; la Secretaría de Cultura y Patrimonio, a cargo de Juan Ospino Acuña; la Gerencia de Ciudad, dirigida por Ana María Aljure; la Gobernación del Atlántico y el Ministerio de las Culturas. Su acompañamiento ha sido clave para seguir fortaleciendo esta manifestación cultural que nace en los barrios y protege el patrimonio popular.

Las autoridades y organizadores recomiendan llegar antes de las 11:00 de la mañana, usar transporte público o plataformas digitales, portar documento de identidad y evitar llevar objetos de valor. También se sugiere vestir ropa cómoda, calzado cerrado, usar protección solar, mantenerse hidratado y consumir alimentos en lugares seguros. Todo, para disfrutar el Carnaval con respeto y responsabilidad.

El Carnaval del Suroccidente 2026 es una obra hecha a muchas manos. Es el resultado del trabajo de hacedores, líderes, bailarines y vecinos que creen en la cultura como motor de identidad.