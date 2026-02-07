La fiesta no se detiene. Ni siquiera cuando la mañana amanece vestida de gris, con un cielo nublado que parece extraño para esta época del año. Poco a poco, el sol comienza a abrirse paso entre las nubes y el termómetro marca unos 29 grados.

La ciudad todavía saborea lo que dejó la noche histórica de Guacherna, pero la fiesta no concede pausas y este sábado la cita es en el Suroccidente.

Desde temprano, el público se preparó para recibir un desfile que, como cada año, rinde tributo a la tradición y a la esencia más pura de las carnestolendas.

La carrera 26 se convierte en el gran escenario para honrar la memoria de Sebastián Guzmán Gallego, Rey Momo del Carnaval de Barranquilla 2023, fallecido el 21 de septiembre de 2025.

Josefina Villarreal

Su recuerdo se hará presente en cada golpe de tambor y en cada danza que avance por la vía, como reflejo de la pasión con la que vivió y defendió la fiesta. Haciéndolo siempre desde lo cotidiano, desde el barrio, desde la calle que lo vio celebrar.

“Es el homenaje que le vamos a hacer hoy. Hace 32 años el Carnaval del Suroccidente nació como un acto de protesta cultural. En aquel entonces, la ciudad reclamaba escenarios de integración y participación, y fue así como surgió la Fundación Carnaval del Suroccidente, una iniciativa pensada para que el Carnaval también tuviera raíces firmes en los barrios”, dijo el secretario de Cultura Juan Carlos Ospino a EL HERALDO.

Entre esos cimientos aparece el nombre de Sebastián Gumbán, uno de los fundadores de este proceso y, según el secretario, un líder nato que trascendió lo cultural. “Fue un líder no solo de la cultura, las artes y los saberes, sino también de lo social”.

Tres décadas después, el Carnaval del Suroccidente se ha convertido en un emblema de integración para Barranquilla. Un desfile distinto, sin reina, sin jerarquías, donde la ciudad se encuentra consigo misma. “Aquí se integra la ciudad bajo el mandato del alcalde Alejandro Char como un aporte y, por supuesto, como un ejercicio de recuperación de memoria”.

Que inicie el goce

A la 1:30 p. m. sonaron las sirenas del carro de Bomberos que dio paso para que el desfile iniciara en la carrera 25b con calle 74.

La gente, sentada en las terrazas de su casas, convocaba al disfrute con espinas en mano, sus pintas carnavaleras, venta de comida y bebidas para apaciguar el calor que ya se empezaba a sentir.