Los cuentos siguen por Barranquilla. En la tercera noche de gala de El Caribe cuenta en la sala Luneta 50 (Cra. 63 #58-44), este jueves 21 de agosto, a las 7:00 pm, estará en escena Paula Carballeira, de Galicia (España), con el espectáculo “Historias de escalofríos”, un repertorio de cuentos que nos recuerda que la muerte siempre ronda, buscando compañía, y por eso hay reír y celebrar la vida.

“El miedo es una de las pocas cosas que no buscas. Al miedo lo encuentras”, señala Paula Carballeira, quien es una reconocida actriz, dramaturga y narradora oral española.

Ganadora de múltiples reconocimientos, entre otros, el Premio Nacional de Literatura Dramática, otorgado por el Ministerio de Cultura de España, por su libro As alumnas.

Y a las 8:30 pm, la narradora y abogada Liz Quiroga, de Tunja, presentará “Radiografía de un despecho”, espectáculo que une cuentos, comedia y música para reír, reflexionar y mostrar, entre risas y carcajadas, cómo se rompe y sana un corazón roto.

Esta narradora, escritora y abogada egresada de la Universidad de Boyacá cuenta historias de su autoría, la gran mayoría inspiradas en el sentir propio; sus relatos llenos de humor, picardía y buena dosis de crítica invitan a reflexionar sobre las relaciones humanas, en particular del amor.

En 2024 participó por primera vez en El Caribe cuenta, y cautivó al público barranquillero con su humor sin filtros, ni reservas.