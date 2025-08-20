Compartir:
Por:  Jesús Lugo Suárez

Los cuentos siguen por Barranquilla. En la tercera noche de gala de El Caribe cuenta en la sala Luneta 50 (Cra. 63 #58-44), este jueves 21 de agosto, a las 7:00 pm, estará en escena Paula Carballeira, de Galicia (España), con el espectáculo “Historias de escalofríos”, un repertorio de cuentos que nos recuerda que la muerte siempre ronda, buscando compañía, y por eso hay reír y celebrar la vida.

“El miedo es una de las pocas cosas que no buscas. Al miedo lo encuentras”, señala Paula Carballeira, quien es una reconocida actriz, dramaturga y narradora oral española.

La ‘Verbena’ de cuentos de Cristina

Ganadora de múltiples reconocimientos, entre otros, el Premio Nacional de Literatura Dramática, otorgado por el Ministerio de Cultura de España, por su libro As alumnas.

Y a las 8:30 pm, la narradora y abogada Liz Quiroga, de Tunja, presentará “Radiografía de un despecho”, espectáculo que une cuentos, comedia y música para reír, reflexionar y mostrar, entre risas y carcajadas, cómo se rompe y sana un corazón roto.

Esta narradora, escritora y abogada egresada de la Universidad de Boyacá cuenta historias de su autoría, la gran mayoría inspiradas en el sentir propio; sus relatos llenos de humor, picardía y buena dosis de crítica invitan a reflexionar sobre las relaciones humanas, en particular del amor.

En 2024 participó por primera vez en El Caribe cuenta, y cautivó al público barranquillero con su humor sin filtros, ni reservas.