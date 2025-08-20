La superestrella, Shakira, ha alcanzado un hito histórico con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”: 51 conciertos con entradas completamente agotadas y más de 2.5 millones de boletos vendidos en las Américas, consolidando como el tour más más grande en Mexico Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay y Uruguay en apenas 6 meses de gira.

El tour, en Estados Unidos registró más de 700,000 entradas vendidas, mientras que México superó el millón de boletos despachados.

Según Billboard Boxscore, la gira ocupa el puesto #2 del Top 10 global de las más taquilleras de 2025, posicionando a Shakira entre las artistas más exitosas del año y superando a figuras como Paul McCartney, Bruno Mars y Seventeen. Este reconocimiento consolida el tour como un auténtico fenómeno cultural que trasciende las barreras del idioma y los mercados.

Cada concierto ha generado un impacto económico significativo en las ciudades anfitrionas, dinamizando sectores como hotelería, restauración y comercio local. Los estadios agotados no solo representan cifras de taquilla, sino también empleos generados y turismo internacional atraído por el poder de convocatoria de la artista barranquillera.

Kevin Mazur/Kevin Mazur/Getty Images for Liv INGLEWOOD, CALIFORNIA - AUGUST 05: Shakira performs onstage during Shakira: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour - Los Angeles at SoFi Stadium on August 05, 2025 in Inglewood, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation)

Los shows presentan una producción visual de primer nivel con un repertorio que incluye himnos generacionales: “La Tortura”, “Ojos Así”, “Monotonía”, “La Bicicleta”, “Te Felicito” y “Shakira - BZRP Music Session #53”, entre otros. Cada presentación es una celebración del vínculo inquebrantable entre la artista y su público, que ha perdurado por más de dos décadas.

La gira continuará su recorrido triunfal con fechas adicionales programadas para los próximos meses. Colombia tendrá el honor de volver a recibir a su artista a partir del próximo 25 y 26 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero de Cali y el 1 de noviembre en el Estadio Vive Claro de Bogotá.

