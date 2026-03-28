Desde este domingo 29 de marzo el sabor de los dulces típicos y las tradiciones culturales de Montería se tomarán el parque Simón Bolívar con el Festival del Dulce y Artesanías “Montería Vuelve a Brillar” que se extenderá hasta el lunes 6 de abril.

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En este tradicional espacio de la capital cordobesa se darán cita 150 emprendimientos, ofreciendo una amplia variedad de productos que exaltan lo mejor de la gastronomía y el talento artesanal local.

Como en cada Semana Santa, este festival se convierte en un punto de encuentro para monterianos y visitantes, quienes podrán disfrutar de sabores tradicionales, expresiones culturales y un ambiente familiar en pleno corazón de la ciudad. Actividad organizada por la Oficina de Gestión Social y la Secretaría de Cultura de Montería.

La gestora social, Diana Sierra Márquez, extiende la invitación a vivir esta experiencia. “Como cada año tendremos este espacio abierto para todos, para que disfruten nuestras tradiciones y se encuentren con los sabores y los ritmos musicales de nuestra tierra, en un ambiente que también invita al respeto y la reflexión propia de la Semana Mayor. Además de la muestra gastronómica y artesanal, contaremos con presentaciones musicales y teatrales para toda la familia”.

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Durante nueve días, quienes visiten Montería podrán combinar la agenda religiosa en la Catedral San Jerónimo con una programación cultural y gastronómica pensada para todos. Bajo la sombra de los árboles y en zonas acondicionadas para el público, las familias podrán compartir y disfrutar de este evento.

Por su parte el alcalde Hugo Kerguelén García destacó el impacto del festival en la ciudad indicando que “es una apuesta por nuestra cultura, pero también por la reactivación económica de Montería, especialmente después de las inundaciones que enfrentamos. Aquí nuestros emprendedores muestran su talento, su esfuerzo y sus ganas de levantarse, y entre todos seguimos demostrando que Montería vuelve a brillar”.