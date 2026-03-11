El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, sostuvo este martes 10 de marzo una reunión con Nils Grede, representante y director de País del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU en Colombia, en la que revisaron posibles acciones de apoyo para las familias afectadas por la reciente emergencia ocurrida en Montería.

En el encuentro también analizaron las ayudas que podrían gestionarse en el marco de la atención a la emergencia, así como oportunidades de alianzas y trabajo conjunto entre la administración municipal y el organismo internacional.

Además exploraron iniciativas orientadas a la recuperación y reactivación económica de las familias, especialmente aquellas que resultaron más afectadas, con el fin de fortalecer su seguridad alimentaria y apoyar la generación de ingresos.

“Estamos revisando oportunidades de trabajo conjunto con el Programa Mundial de Alimentos para seguir apoyando a las familias que más lo necesitan en este momento, no solo con ayudas en medio de la emergencia, sino también con iniciativas que contribuyan a su recuperación y reactivación económica”, anotó el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García.

Recalcó que continuará fortaleciendo la articulación con organismos de cooperación internacional para avanzar en soluciones que contribuyan al bienestar y la estabilidad de las comunidades afectadas.

De la reunión también participaron el gerente de Ciudad, Raúl Badillo, y los secretarios General, de Gobierno y Desarrollo Económico de Montería.