Las intensas lluvias de la noche del sábado y la madrugada de este domingo 8 de febrero agravaron la emergencia invernal que se registra desde hace una semana en la ciudad de Montería, tanto en su zona urbana como rural.

Los niveles de las crecientes del río Sinú siguen aumentando y con ello su desbordamiento, vertiendo aguas a muchos barrios de la cabecera, en especial del occidente.

En razón de esto, desde las 2:00 de la madrugada de este domingo, el alcalde Hugo Kerguelén García solicitó la evacuación inmediata de las carreras 7W a 9W de la margen izquierda debido al incremento sostenido del nivel de las aguas a la altura de la troncal que conecta el sector de Pitolandia con el barrio El Dorado.

La decisión fue adoptada como medida preventiva para salvaguardar la vida de las familias que residen en esta zona, donde se registra un aumento del caudal que podría generar desbordamientos hacia áreas habitadas.

Esta zona primaria de evacuación comprende los barrios El Tambo, El Rosario, Alboraya, Campo Alegre, El Campano, Casita Nueva, Las Viñas, Villa Real, El Amparo, Puente No. 2, Río de Janeiro, Rosario y Magdalena.

Asimismo, el mandatario le hizo un llamado a los habitantes de la Comuna 2 para que permanezcan atentos a los canales oficiales de información de la alcaldía de Montería y acaten cualquier instrucción de evacuación preventiva que pueda emitirse en las próximas horas.

De manera articulada con la comunidad, organismos de socorro y personal operativo, la administración municipal trabaja sin descanso en la construcción y reforzamiento de una barrera de contención sobre la troncal, con el propósito de evitar que las aguas superen el nivel de la carretera y se desvíen hacia la orilla del río Sinú, reduciendo así el riesgo para los barrios aledaños.

Sobre la carrera 9W, considerada vía principal del sector, adelantan labores de construcción y elevación de jarillones, así como un muro de contención para mitigar el avance de las aguas hacia estos sectores; por tal motivo, esta vía se encuentra restringida, además de ser un punto de alto riesgo para la circulación debido a su cercanía con el área que podría inundarse. La restricción permite el movimiento de maquinaria pesada y el desarrollo seguro de los trabajos de obra y mano de obra comunitaria.

Para efectos de la evacuación, fue habilitada la carrera 1W como vía colectora principal para el desplazamiento organizado de las familias.

La administración municipal reitera el llamado a evacuar de forma organizada, llevar únicamente lo indispensable y permitir el tránsito libre de vehículos oficiales y de emergencia, al tiempo que insta a la calma y a evitar desplazamientos innecesarios hacia la margen izquierda.

Autoalbergues

De otra parte, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, invita a las familias que cuenten con la posibilidad de autoalbergue, refugiarse temporalmente en casas de familiares o amigos.

El propósito es evitar la saturación de los albergues oficiales y garantizar que estos espacios estén disponibles para quienes no tienen otra opción de refugio. De esta manera, se asegura una atención más eficiente y digna para las familias en situación de mayor vulnerabilidad.

Las autoridades también destacan el papel de los cordobeses solidarios, quienes pueden abrir las puertas de sus hogares a las familias que lo requieran. “Este gesto de apoyo fortalece la capacidad de respuesta y muestra el espíritu solidario que caracteriza al pueblo cordobés en momentos de dificultad. Al optar por el autoalbergue o abrir las puertas a quienes lo necesitan, los cordobeses contribuyen a que los recursos disponibles se concentren en las familias más vulnerables”, anotó el mandatario cordobés.