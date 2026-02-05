La Universidad de Córdoba reafirma su compromiso con la excelencia científica y la transformación del territorio al formalizar un convenio de cooperación internacional con el Hospital de la Universidad Nacional de Seúl (SNUH), una de las instituciones médicas más avanzadas del mundo.

Esta alianza estratégica tiene como eje central el desarrollo del proyecto INID-K (Red Internacional para la Investigación y Desarrollo de Enfermedades Infecciosas de Corea), el cual posiciona a la Universidad de Córdoba como un nodo estratégico en América Latina, para el estudio de patógenos emergentes y salud pública global.

El rector de la alma máter, Jairo Torres Oviedo, destacó que esta alianza no es solo un documento formal, sino una plataforma de transferencia tecnológica. “Estamos conectando nuestro talento humano con la tecnología de punta de Corea del Sur para dar soluciones reales a los problemas de salud de nuestra región tropical”.

Por su parte, el Dr. SeungHwan Lee, Investigador Principal del Proyecto INID-K del SNUH, resaltó que la ubicación geográfica y la biodiversidad de Córdoba, sumadas a la capacidad investigativa de la Universidad, fueron factores determinantes para elegir a la institución como aliado clave en el continente.

EL convenio permitirá la ejecución de los siguientes componentes: investigación biomédica, desarrollo de ensayos de próxima generación para combatir virus y bacterias, transferencia tecnológica y movilidad académica.

En el acto de firma del convenio además del rector de Unicórdoba y la delegación del Hospital de la Universidad Nacional de Seúl, estuvieron presentes el vicerrector de Investigación y Extensión, Deivis Luján Renhals, el decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Nicolás Martínez, el jefe del programa de MVZ, Óscar Vergara Garay, el docente investigador, Germán Arrieta Bernate y Salim Matar Velilla, docente investigador, quién ha venido liderando el acercamiento con los científicos del país asiático.