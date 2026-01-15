El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, y el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, se reunieron con sus respectivos equipos técnicos y académicos con el propósito de articular acciones estratégicas que fortalezcan el acceso a la educación superior, amplíen la oferta institucional en el sur de la ciudad y consoliden procesos de bilingüismo en el territorio.

En desarrollo de la mesa de trabajo, lograron acuerdos en torno a la exoneración del impuesto predial para la Universidad de Córdoba a cambio de que esta entregue, en dación en pago, terrenos para saldar la deuda. En dichos predios el municipio de Montería planea construir la estación de Businú y una pista de BMX.

También acordaron la operación del Centro de Idiomas en la Universidad del Sur, con la oferta de cursos a partir del mes de febrero, y acciones en beneficio del desarrollo rural y la seguridad alimentaria del municipio.

Igualmente avanzaron en la definición de la sede de la Universidad de Córdoba en el Centro Integrado de Servicios (CIS) Universidad del Sur.

Y analizaron la activación del Centro de Idiomas de la Universidad de Córdoba, evaluando dos alternativas: el apalancamiento directo por parte del ente territorial o la apertura de inscripciones a través del propio Centro, con el fin de ampliar el acceso a programas de formación en lenguas extranjeras.

“El fortalecimiento del bilingüismo y la llegada de una oferta universitaria sólida al sur de la ciudad son claves para mejorar las oportunidades de nuestros jóvenes. Fortalecer la infraestructura de la Universidad de Córdoba para nosotros es muy importante. De ahí que haremos inversiones para la construcción del embarcadero de Businú en la Universidad, el mejoramiento de las vías y la dotación de la biblioteca, para que todos los monterianos puedan acceder a ella”, expresó el alcalde de Montería.

Por su parte, el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, sostuvo que el encuentro con la alcaldía de Montería fue muy importante porque permitió “concretar una agenda de desarrollo interinstitucional que permitirá generar impactos transformadores en materia de desarrollo social y humano. Trabajaremos de la mano para que el impacto de las acciones y planes conjuntos pueda generar resultados positivos en el mediano y largo plazo, logrando de esa manera mayores oportunidades para la juventud de Montería y Córdoba”.