Bajo el lema “Que la pólvora no apague tu sonrisa” las autoridades civiles y de Policía de la ciudad de Montería dieron inicio al trabajo de prevención de accidentes por el uso de la pólvora en la temporada decembrina.

La alcaldía de Montería a través de su Secretaría de Gobierno lideró y activó el Comité Técnico de Vigilancia Intensificada de Lesiones por Pólvora e Intoxicaciones por Fósforo Blanco y Metanol en Alcohol Adulterado 2025–2026, que cubrirá el período entre este lunes 1° de diciembre de 2025 y el 17 de enero de 2026.

“En Montería seguimos trabajando para proteger la vida de todos. La alcaldía de Montería activó el Comité Técnico de Vigilancia Intensificada 2025–2026 para prevenir las lesiones por pólvora y las intoxicaciones por fósforo blanco y metanol en alcohol adulterado. Se definieron líneas de educación y prevención dirigidas a los padres de familia, a las comunidades en general y también al sector comercial”, informó el secretario de Gobierno, Carlos García.

A su vez el funcionario, que fue comandante de la Policía Metropolitana de Montería, le hizo extensiva la invitación a la comunidad para que colabore reportando cualquier comportamiento que ponga en riesgo a niños, niñas y adolescentes.

En el comité participaron la Secretaría de Gobierno, la Oficina de Gestión del Riesgo, la Policía de Infancia y Adolescencia, la Policía Comunitaria, Bomberos, Defensa Civil y la Personería Municipal, instituciones que integran este espacio de articulación.

La meta que se han puesto las autoridades en este período es reducir la cifra a cero, para lo cual se requiere el compromiso de la ciudadanía.