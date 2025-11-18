Unidades de la Policía Metropolitana de Montería, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, aprehendieron a un hombre de 47 años que es señalado de abusar sexualmente de su hija biológica de 12 años de edad.

Ver más: La Asamblea de Córdoba ya eligió Contralor Departamental

En contra de este un juez de la República había expedido una orden de captura basada en los hechos ocurridos en el año 2024 en la residencia familiar.

De acuerdo con la Policía, el victimario presuntamente se aprovechó de su condición de padre y de la ausencia de la madre de la menor —que se había trasladado a Medellín tras separarse del agresor aduciendo maltrato físico— para cometer los abusos.

“Se ha determinado que la menor fue accedida varias veces durante un mes, y presuntamente se le suministraron pastillas para evitar un embarazo”, relató la institución.

La captura fue posible gracias a la denuncia instaurada por la progenitora de la menor y al trabajo investigativo y de recolección de pruebas desarrollado por la Policía Judicial.

Leer más: El excongresista cordobés Julio Manzur fue llamado a rendir versión ante la JEP

El coronel Héctor Ruiz Arias enfatizó en la condena institucional a estos actos. “Como Policía Metropolitana de Montería condenamos de manera categórica y absoluta este y cualquier tipo de acto que vulnere la integridad sexual o física de nuestros niños, niñas y adolescentes. No existe justificación alguna para el maltrato o el abuso, especialmente cuando se comete por quien tiene el deber sagrado de proteger. La protección de la infancia es una prioridad innegociable y seguiremos utilizando todas nuestras capacidades para llevar ante la justicia a quienes atenten contra su bienestar”.