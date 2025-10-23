La ministra del Deporte, Patricia Duque, confirmó que el Gobierno Nacional aprobó el documento Conpes necesario para asegurar vigencias futuras de cara a los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales Córdoba – Sucre 2027.

Leer también: Mindeportes presentó a Naki, mascota de los Juegos Nacionales y Paranacionales Córdoba – Sucre 2027

La buena nueva se produjo en el marco del V Comité Organizador Nacional de los juegos que se desarrolló este miércoles 22 de octubre en la ciudad de Montería, que contó con la presencia de los gobernadores de Córdoba y Sucre, Erasmo Zuleta Bechara y Lucy García Montes, y donde además fueron dados a conocer el logotipo y la imagen de los juegos, una creación que fue premiada con la suma de 20 millones de pesos.

La jefe de la cartera del deporte sostuvo que ese Conpes permitirá garantizar la inversión estimada en los escenarios deportivos de ambos departamentos, que asciende a la suma de 289 mil 227 millones de pesos.

Los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Juegos Paranacionales Córdoba – Sucre 2027 se desarrollarán en los municipios de estos departamentos que integran la región Golfo de Morrosquillo, además de sus capitales Montería y Sincelejo, de allí que habrá millonarias inversiones en la construcción de nuevos escenarios deportivos y en el mejoramiento de otros.

Importante: El gremio ganadero de Sucre ve en riesgo su actividad por el hurto de 400 reses