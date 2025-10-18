La población educativa de la Universidad de Córdoba fue beneficiada con una donación de 146 computadores que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN) le entregó a la alma máter en la mañana de este sábado 18 de octubre.

Con esto la entidad contribuye al fortalecimiento de los procesos de enseñanza en la alma máter, además estarán a disposición de los jóvenes de menos recursos económicos en la construcción de un sueño profesional.

Los equipos, repotenciados, de alta capacidad y con los mejores componentes en términos de sistema operativo, fueron recibidos por un grupo de estudiantes, acompañados del rector, profesor Jairo Torres Oviedo, quien agradeció a la entidad donante, en cabeza de su director Luis Eduardo Llinás Chica, haber hecho un valioso aporte a la única institución de educación superior pública que tiene el departamento de Córdoba.

Cortesía Universidad de Córdoba

“Usted es de esta tierra, de Ciénaga de Oro, específicamente, aquí queda evidenciado su compromiso con el territorio. Hoy se materializa una relación de mutua colaboración entre la Universidad de Córdoba y la DIAN, con estos 146 computadores, que nos van a permitir seguir en sintonía con la apuesta de transformar esta institución, una puesta que requiere gestión todos los días, para que esta institución le siga sirviendo a la juventud más pobre y necesitada de la región. Cada esfuerzo para fortalecer la Universidad se traduce en impacto social”, sostuvo el rector Jairo Torres Oviedo.

Reiteró que este tipo de colaboración “se sintoniza con la apuesta de desarrollo institucional y con la apuesta de gestión que se ha articulado con el actual Gobierno nacional, a partir del trabajo permanente con los diferentes ministerios e instituciones del Estado”.

Por su parte el director de la DIAN, el cordobés Luis Eduardo Llinás Chica, dijo en medio del acto de responsabilidad social, que le sorprende el crecimiento que ha tenido Unicórdoba y sus sitiales de importancia en los ranking nacionales e internacionales, precisamente por su alta calidad académica y científica.

“De verdad que lo felicito profesor Torres por esta gran labor que está realizando al frente de la Universidad de Córdoba; me voy gratamente sorprendido con lo que está sucediendo en esta institución, que me alegra mucho porque también soy profesor de universidad pública y sé de las vicisitudes que tienen estas entidades. Esperamos que estos 146 computadores sean de provecho para toda la comunidad estudiantil y de docentes; que este esfuerzo que hace la DIAN en su misión social ayude un poco a cerrar la brecha académica y contribuya al beneficio de esta comunidad”, precisó Llinás Chica.