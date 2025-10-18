En cenizas quedó reducido el almacén de Colchones Imperial, ubicado en la Avenida Circunvalar de Montería, a pocos metros de la glorieta del puente metálico en el sur de esta ciudad, tras un voraz incendio que se registró la noche del viernes 17 de octubre.

Aunque todavía las autoridades no han dado a conocer las causas de la conflagración, las primeras hipótesis apuntan a que habría sido provocada por un cortocircuito.

Las llamas acabaron con todo lo que había en el almacén, pues se trataba de material inflamable, como la espuma, lo que incrementó la propagación del fuego en esta zona donde hay otros locales comerciales que estuvieron en riesgo, pero que debido a la rápida y masiva presencia de los Bomberos de Montería no tuvieron daños.

Se está a la espera del reporte de las autoridades sobre las causas del incendio y el monto de las pérdidas.