Con planes preventivos en los principales corredores viales de ingreso y salida de la ciudad de Montería las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana, garantizan el feliz y seguro regreso de los viajeros a sus casas.

De acuerdo con el reporte del coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, durante la jornada, los uniformados han realizado controles de velocidad, revisión de documentos, campañas de sensibilización y pausas activas dirigidas a los actores viales con el propósito de promover la seguridad vial y prevenir accidentes en las vías durante el plan retorno.

A su vez realizan verificaciones técnicas y acompañamientos preventivos a vehículos de servicio público y particular, en articulación con las autoridades locales, para garantizar un desplazamiento seguro de quienes regresan a sus lugares de residencia.

Por su parte las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Córdoba, en un en trabajo conjunto con la Secretaría de Movilidad de la gobernación, también están volcados sobre las principales vías del departamento realizando acciones preventivas como: control de velocidad, verificación de documentos de conducción y del vehículo, campañas pedagógicas para una conducción responsable y puntos de control para prevenir el consumo de alcohol.

Policías de Montería y de Córdoba

Según Renaldo Martínez, secretario de Tránsito y Movilidad de Córdoba, en el Plan Retorno más de 2000 uniformados y equipos operativos han sido desplegados para orientar a los viajeros, regular el tráfico y prevenir siniestros viales.

“Desde la gobernación de Córdoba estamos comprometidos con la seguridad vial, la movilidad y la protección de la integridad física de todos los actores viales”, afirmó el funcionario.