La Policía Metropolitana de Montería reportó en las últimas horas que busca a cuatro delincuentes señalados de los delitos de homicidio, hurto y extorsión.

Se trata de Alexánder Javier Arias Arcia; Carlos Andrés López Escobar; Carlos Julio Arteaga Morales, alias ‘El Gafa’, y Genrry Frey Agámez Madrid, alias ‘Pitbul’. Los cuatro integran dos carteles de los más buscados que están activos en Montería y su Área Metropolitana y por quienes ofrecen recompensa de 20 millones de pesos por información que permita ubicarlos.

Policía Metropolitana de Montería/Cortesía

“Su información es clave para capturar a quienes cometen delitos como hurto, homicidio y extorsión. Ofrecemos total reserva y recompensas. Si tienes datos, comunícate a la línea contra el crimen 3143587212”, informó el coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería.

La Policía ya ha capturado, de estos mismos carteles, a Ángel Manuel Regino Ibarra; Eider José González Padilla, alias ‘Esteban’; Luis Miguel Plaza Izquierdo, alias ‘Moto Gay’ y Dairo David Durango Lozano, alias Andrés.