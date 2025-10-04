Un golpe contundente a las finanzas y a la estructura armada del Clan del Golfo que delinque en el departamento de Córdoba propinó la Policía Nacional al capturar a tres presuntos integrantes del grupo armado ilegal.

Se trata de Airlines Padilla Berrío, alias ‘La Negra’; Miguel Antonio De La Cruz Coba, alias ‘El Gordo’ y ‘Franco’, a quienes les incautaron equipos de comunicación avaluados en más de un millón 300 mil pesos.

A los dos primeros los aprehendieron en el municipio de Montelíbano, Córdoba, y al tercero en la ciudad de Medellín, Antioquia. Son procesados por el delito de concierto para delinquir agravado, en el marco de una investigación por homicidio.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, alias ‘La Negra’ era observadora criminal en un estratégico punto conocido como El Planchón. Su función era alertar sobre los movimientos de la fuerza pública en un corredor crítico utilizado por el Clan del Golfo para el transporte de armamento, drogas y miembros armados; ‘El Gordo’ actuaba como observador criminal, vigilando la vía hacia San José de Uré y Puerto Libertador, y ‘Franco’ es sicario urbano del grupo armado con una trayectoria criminal de cuatro años.

Los tres pertenecen a la subestructura Rubén Darío Ávila Martínez del Clan del Golfo.

Los capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía Octava Delegada ante el Tribunal del Distrito de Medellín.

De otra parte, en el municipio de San Antero, en el marco de la ofensiva nacional contra el crimen organizado, la Policía a través de unidades adscritas a la Seccional de Investigación Criminal, capturaron a alias ‘Boqui’, presunto integrante de la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo.

Lo ubicaron en el sector Playa Blanca, y aprehendieron en cumplimiento de una orden judicial del Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante de Montería, por el delito de concierto para delinquir agravado.

Alias ‘Boqui’, de acuerdo con las investigaciones, se desempeñaría como jefe de sicarios y su radio de acción era en los municipios de Lorica, Purísima y San Antero, Córdoba. Su captura permitió el esclarecimiento de dos homicidios en Cotorra y San Antero ocurridos en los meses de febrero y marzo del año 2024.