Un hurto a mano armada se registró al inicio de la tarde de este martes 23 de septiembre en la Compraventa y Joyería la 34 ubicada en el Centro de la ciudad de Montería.

El hecho de inseguridad que enciende las alarmas entre la ciudadanía ocurrió específicamente a la 1:30 de la tarde en la calle 34 con Avenida Primera, muy cerca del CAI Turístico, y fue protagonizado por un hombre que portaba un arma de fuego.

El comandante de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, confirmó la ocurrencia del hurto al inicio de la tarde de este martes.

“Un sujeto al parecer portando un arma de fuego se acerca a una prendería y allí hurta un dinero y unos elementos de valor”, entre esos joyas de oro.

Agregó el oficial que tras este hecho fue desplegada la capacidad investigativa y de inteligencia de la Policía Metropolitana de Montería para lograr identificar e individualizar al posible responsable. “Hay unos elementos de juicio importantes que nos van a permitir determinar a este sujeto y lograr su captura. Continuamos trabajando por la seguridad de todos siempre seguros, cercanos y presentes”.

