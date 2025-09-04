En el municipio de Canalete, Córdoba, hay dolor por la muerte trágica de uno de sus hijos más destacados. Se trata del patrullero de la Policía Nacional, Juan David Pérez Bechara, quien perdió la vida en un ataque perpetrado por la guerrilla del ELN en Saravena, Arauca.

Lea más: Atentado a bala deja dos policías muertos y civiles heridos en Saravena

Pérez Bechara, que integraba la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), se transportaba en una motocicleta junto a otro compañero, el intendenta Jaime Moreno Cuasialpud, e iban llegando a la Estación de Policía, cuando los atacaron a balazos, lo que cobró la vida de ambos en una zona urbana, en la carrera 16 con calle 28, la tarde del miércoles 3 de septiembre.

En este ataque dos uniformados más resultaron heridos.

Ver más: Córdoba logra reducir la pobreza y pobreza extrema en el último año

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la identificación, individualización y captura de los responsables del doble homicidio de los policías.