Dos miembros de la Sijín de la Policía Nacional muertos y al menos cuatro civiles heridos dejó un ataque armado en la carrera 16 con calle 28, en inmediaciones de la Estación de Policía de Saravena, Arauca, este miércoles 3 de septiembre.

De acuerdo con información preliminar, uno de los uniformados falleció en el lugar de los hechos y el otro murió mientras era trasladado de urgencia hacia la clínica más cercana.

Además algunos civiles resultaron heridos durante el hostigamiento y fueron trasladados a centros asistenciales.

Por ahora, se espera un parte médico oficial que confirme el estado de salud de las víctimas de este atentado, que es un hecho más de la escalada de violencia en la región.

Las autoridades locales y nacionales aún no han entregado un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido, pero se espera un comunicado en las próximas horas.