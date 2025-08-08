En desarrollo de los planes de registro y control que adelantan las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en el departamento de Córdoba fue descubierto un ingenioso sistema de ocultamiento de accesorios para ametralladora.

Leer también: Identifican cadáver hallado en el río Sinú: víctima había sido capturada por la Policía en Sahagún

Se trata de la denominada “caleta electrónica”, que es, según la Policía “una técnica cada vez más usada por redes criminales para evadir controles”. Esta fue ubicada en un vehículo y en su interior había “dos varillas guía, dos cerrojos, dos eyectores, dos horquillas para eyector, un selector de fuego y un fijador automático para fusil”.

Además, al conductor del vehículo, que es nativo de Valledupar (Cesar), le hallaron tres celulares que se los incautaron con la finalidad de rastrear la procedencia y destino de las piezas antes mencionadas. Deberá responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o munición.

El comandante de la Policía de Córdoba, coronel Elkin Corredor Rueda, sostuvo que “este golpe refleja nuestra capacidad para interceptar armamento, incluso con técnicas sofisticadas. Seguiremos fortaleciendo los puestos de control en vías críticas”, al tiempo que reiteró el compromiso de la institución con la seguridad vial y ciudadana, e invita a la comunidad en general a denunciar cualquier actividad sospechosa que contribuya a garantizar la tranquilidad en las vías de Córdoba.

Importante: Niño de 11 años murió ahogado durante aguacero en Montería: ingresó a canal del barrio La Granja para bañarse

En lo corrido del año 2025 el Departamento de Policía Córdoba ha capturado a 1.638 personas por diferentes delitos, 1.462 en flagrancia.