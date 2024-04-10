Ante el gobernador del departamento de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, se posesionaron este miércoles los nuevos gerentes de los hospitales San Jerónimo de Montería, San Juan de Sahagún y San Diego de Cereté.

Durante la posesión los destacados profesionales del sector salud se comprometieron a asumir el desafío de liderar estas instituciones hospitalarias y sacar adelante los procesos de mejora en pro de la calidad de los servicios.

En la gerencia del Hospital San Jerónimo de Montería estará el médico ginecólogo y obstetra Guillermo Hoyos, quien tiene 30 años de experiencia, entre esos en la gerencia pública del sector salud.

Se compromete a sacar adelante el hospital materno infantil de referencia regional, al tiempo que el gobernador lo reta a transformar el Hospital en un referente de salud para la región. 'Confiamos en su capacidad y compromiso para lograr este objetivo', dijo el mandatario.

En la E.S.E Hospital San Juan de Sahagún está desde hoy el médico cirujano gastroenterólogo Marino Brun Bula. Tiene más de 18 años de experiencia en el sector y se compromete a mejorar la calidad de la atención en salud en este importante hospital regional.

'Es un honor para mí asumir este desafío y trabajar en conjunto con el gobernador y el pueblo de Sahagún para fortalecer nuestra institución hospitalaria y brindar una atención de calidad a nuestros ciudadanos', dijo.

Y en la gerencia del Hospital San Diego de Cereté fue posesionado el odontólogo especialista Fernando Vieira, quien tiene una década de experiencia en el sector de la salud. También se compromete a brindar un servicio de excelencia y calidad a la comunidad cordobesa.

'Estoy seguro de que, con el apoyo de todos, lograremos grandes avances en beneficio de nuestra comunidad', expresó Vieira.