La Asamblea de Córdoba a través de su presidenta, Ludys Rodríguez, sugirió que la Alcaldía de Montería ordene el cierre vehicular del puente Rojas Pinilla, una de las dos estructuras que atraviesa al río Sinú para comunicar las márgenes izquierda y derecha, debido al riesgo latente por el debilitamiento del mismo.

'Por encima de la movilidad está la seguridad de los monterianos, no me deja tranquila lo que se diga técnicamente y ante ese riesgo creo que el alcalde de la ciudad, Marcos Daniel Pineda, debe pensar en eso, porque no podemos estar sometidos a que solo dos o tres personas estén controlando cuanto peso puede tener el puente en la mañana y en la tarde, aquí hay que tomar una decisión acorde con la seguridad de los ciudadanos, cerrar el puente y buscar vías de acceso diferentes', dijo Rodríguez.

Insistió la presidenta de la Asamblea en que, creando la necesidad con el cierre del puente Rojas Pinilla, el Gobierno nacional deberá asumir los compromisos para la construcción de una nueva estructura, cuya solicitud ya se hizo al presidente, Juan Manuel Santos, hace unos días.

El temor de la ciudadanía monteriana con relación al viejo puente Rojas Pinilla, que tiene casi 60 años de uso, surgió a partir de un informe técnico que en abril de 2015 presentó la concesión Vías de las Américas (a cargo de la carretera Arboletes - Planeta Rica, pasando precisamente por la estructura) y que hizo énfasis en el riesgo de colapso debido al agotamiento de pendolones y guayas, que son las que soportan la carga. Desde ese entonces ninguna autoridad ha acatado la advertencia.

La semana pasada el alto consejero para las regiones, Carlos Eduardo Correa, confirmó en Montería que el puente Rojas Pinilla será sometido a estudios de ingeniería para establecer si realmente requiere una repotenciación o si definitivamente es necesario construir uno nuevo.

Opina la Sociedad de Ingenieros

El presidente de la Sociedad de Ingenieros de Córdoba, Emiro Valverde, dijo que la entidad como órgano de consulta conceptúa que, con las restricciones que tiene el puente no debe permitirse el paso de vehículos con peso superior a las 10 toneladas.

'Si eso ocurre el puente puede presentar más deterioro, más daño en su estructura, no deben transitar vehículos con más carga de la permitida', argumentó el representante de los ingenieros cordobeses.

Entre tanto el representante legal de la firma Vías de las Américas, Edgar Herrera, dijo que la compañía no tiene contemplada la reconstrucción del puente Rojas de Pinilla, pese a estar dentro del corredor concesionado.

Explicó que el compromiso de la compañía con el corredor incluye solo actividades de mantenimientos rutinarios mínimas.

'El contrato incluye remoción de derrumbes, limpieza de obras de drenaje, reconstrucción de zanjas de formación y limpieza y reparación de señales, eso es lo que se establece con alcances de mantenimiento mínimo', indicó Herrera.

Insistió en que el compromiso de la empresa con la vía tiene que ver solo con la operación y mantenimiento mínimo.