Ejercer el derecho al voto en Colombia no solo representa un acto de participación democrática, sino que también otorga beneficios establecidos por la ley. El documento que acredita ese deber ciudadano es el Certificado Electoral, definido en el Decreto 2559 de 1997 como un instrumento público que declara que el ciudadano cumplió con su deber de votar.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el certificado contiene los datos del sufragante, número de cédula, departamento, municipio o distrito, puesto y mesa de votación y cuenta con un número único que lo identifica como documento legal. Para que tenga validez, debe estar firmado por el jurado de votación.

Descanso remunerado y beneficios laborales

Uno de los principales estímulos es el medio día de descanso compensatorio remunerado, contemplado en el artículo 3 de la Ley 403 de 1997. Este puede hacerse efectivo dentro de los treinta (30) días siguientes a la elección. El empleador no puede negarse a reconocer este derecho, aunque debe acordarse previamente la fecha en que será disfrutado.

Si se trata de un empleado público y el descanso es negado, puede presentar una queja ante la Procuraduría General de la Nación. En el caso de trabajadores del sector privado, pueden presentar queja ante el Ministerio de Trabajo.

En cuanto a los jurados de votación, la ley contempla un día compensatorio de descanso remunerado, que debe tomarse dentro de los 45 días hábiles siguientes a la jornada electoral.

Descuentos en educación y trámites

Los estudiantes de instituciones oficiales de educación superior tienen derecho a un descuento del 10 % en el valor de la matrícula, según la Ley 403 de 1997. Este beneficio se aplica no solo al periodo académico siguiente a la votación, sino a todos los periodos que tengan lugar hasta las próximas elecciones ordinarias en las que el ciudadano pueda participar.

Además, el certificado permite acceder a:

Rebaja del 10 % en la expedición del pasaporte, por una sola vez y dentro de los cuatro años siguientes a la votación.

Descuento del 10 % en el trámite inicial y duplicados de la libreta militar.

Descuento del 10 % en duplicados de la cédula de ciudadanía, a partir del segundo duplicado.

Ventajas en concursos y servicio militar

El certificado electoral también otorga prelación en caso de empate en exámenes de ingreso a instituciones públicas o privadas de educación superior.

En concursos para empleos de carrera en el Estado, en igualdad de condiciones, el votante tiene prioridad en listas de elegibles. Un tratamiento similar se aplica en procesos de adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda cuando exista empate en los puntajes.

En el servicio militar obligatorio, quienes votaron en las votaciones inmediatamente anteriores pueden obtener una rebaja de un mes si son soldados bachilleres o auxiliares de policía bachilleres, y de dos meses si son soldados campesinos o regulares.

Vigencia y uso del certificado

El artículo 2° del Decreto 2559 de 1997 establece que el certificado electoral puede utilizarse una sola vez por cada beneficio y pierde vigencia con la realización de nuevas elecciones ordinarias.

Si el ciudadano pierde el documento, debe enviar una solicitud a la Delegación Departamental de la Registraduría correspondiente, indicando el lugar y mesa de votación. En caso de no recordar dónde sufragó, puede consultar su puesto en la página oficial de la entidad.

En síntesis, el certificado electoral no solo acredita el cumplimiento de un deber ciudadano, sino que representa una herramienta que permite acceder a beneficios académicos, laborales y administrativos, como parte de los incentivos creados para fortalecer la cultura democrática en el país.