Con esas palabras, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, se refirió al comienzo de la segunda fase de el ‘Malecón de Todos’, la obra que impulsará el desarrollo regional desde el componente turístico.

El malecón transformará la zona más tradicional del municipio con la recuperación de fachadas, cableado subterráneo, nueva pavimentación, reubicación digna de comerciantes y todo un proceso de intervención urbanística que marcará un antes y un después en la historia de Magangué y las comunidades vecinas.