En un contexto económico en el que los pensionados y las familias buscan mayor seguridad para su ahorro y acceso responsable al crédito, Ban100 consolida su crecimiento en el Atlántico, una región que en los últimos años se ha destacado por su dinamismo económico y por una cultura de ahorro e inversión en constante evolución. Como parte de su compromiso con la inclusión financiera, Ban100 ha reforzado su enfoque en brindar segundas oportunidades de acceso al sistema bancario, especialmente para los pensionados y continúa fortaleciendo su portafolio de ahorro e inversión con rentabilidades competitivas, acompañamiento y servicio personalizado.

La región Caribe, y especialmente el Atlántico, está entre los principales motores de crecimiento del banco, pues Ban100 ya atiende a más de 12,300 clientes en el departamento. Al cierre del 2025, el Banco registró un crecimiento en la región del 9,68% frente a 2024 en el saldo de CDT, mientras que las cuentas de ahorro registraron un incremento anual del 157%, impulsadas por tasas competitivas y un modelo de atención cercano.

Estas cifras reflejan la confianza creciente de las personas en Ban100 como aliado para proteger y hacer crecer su dinero, pero también dan cuenta del impacto positivo de sus iniciativas dirigidas a ofrecer oportunidades renovadas a quienes buscan reconstruir su historial financiero y mejorar su bienestar, en especial los pensionados y trabajadores del segmento base de la población.

Como respuesta a estos buenos resultados y al notable crecimiento en la confianza de sus clientes en la región, Ban100 inicia un nuevo modelo de oficina en Alto Prado, en el Centro Empresarial Santa Clara, una ubicación estratégica de Barranquilla.

Este nuevo formato representa una evolución de la oficina bancaria tradicional hacia un espacio de experiencia, asesoría y conexión, con un diseño arquitectónico moderno y cercano que prioriza la atención personalizada y la comodidad, y permite a los clientes acceder de manera integral a productos como libranza, cuenta de ahorro y CDT, mientras reciben acompañamiento para atender sus necesidades y avanzar en sus metas financieras.

“Nuestro crecimiento se construye desde la confianza y la cercanía. Queremos que cada pensionado e inversionista encuentre en Ban100 un aliado en sus decisiones financieras. Esta oficina en Barranquilla es la primera bajo este nuevo modelo, que marca el inicio de un nuevo capítulo para el Banco y que esperamos ampliar progresivamente a los territorios donde tenemos presencia, para seguir apoyando a más clientes en la consolidación de sus metas financieras en el corto, mediano y largo plazo”, afirmó Héctor Chaves, presidente de Ban100.

Este nuevo modelo de oficinas se suma al ecosistema de canales virtuales y presenciales de la entidad, que buscan atender las necesidades de sus clientes de acuerdo con sus preferencias y expectativas.

Para 2026, la entidad proyecta seguir ampliando su base de clientes en Barranquilla y el departamento, apoyada en la nueva sede y en su red de asesores de libranza, con presencia en municipios como Soledad, Malambo, Sabanalarga, Puerto Colombia y Santo Tomás. La estrategia apunta a consolidar un modelo financiero que contribuya a la inclusión, la formalización y el desarrollo económico de los hogares del Atlántico.

Al cierre de 2025, Ban100 reportó un sólido desempeño a nivel nacional, superando los $1,09 billones en desembolsos de libranza, dirigido a pensionados y empleados del sector público. En un entorno retador para el sistema financiero, la entidad logró un crecimiento del 15,7% en su cartera de libranza, alcanzando un saldo de $2,2 billones. En ahorro, el Banco cerró el año con depósitos por $2,3 billones, un aumento del 5,0% frente a 2024, y amplió su cobertura, alcanzando más de 1.000 municipios del país y fortaleciendo el acceso a servicios financieros en regiones tradicionalmente desatendidas.

Oficina Ban100 – Barranquilla

Centro Empresarial y Comercial Santa Clara

Calle 82 No. 55–55, Local 102 – Alto Prado

Atención personalizada para productos de libranza, CDT y ahorro.

Contacto Comercial:

Fiorella Conte

CDT y Cuenta de Ahorros

Movil: 3017430216

Mara de La Espriella

Crédito de Libranza

Móvil: 3178944482