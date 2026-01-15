El Fondo de Garantías del Caribe ha sido un actor clave en el fortalecimiento del tejido empresarial del Caribe colombiano, al facilitar el acceso al crédito y respaldar proyectos de inversión que impulsan el crecimiento económico y social de la región.

La entidad nació como un modelo regional de garantías con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías (FNG), la Fundación Santo Domingo y la Cámara de Comercio de Barranquilla, junto con accionistas como Argos, Terpel y microempresarios de la región. Según Vivian Bayona, gerente general del Fondo, esta estructura respondió a una estrategia del FNG para ampliar su cobertura regional con aliados locales. “Realmente nacimos como comercializadores de las garantías del Fondo Nacional, siendo el aval que permite a las MIPYMES acceder al crédito formal y crecer”, explica.

En sus 29 años de operación, el Fondo ha promovido la inclusión financiera y la dinamización de las economías locales, trabajando con banca tradicional, microfinancieras, cooperativas, fintech y otros intermediarios financieros. En este periodo ha respaldado más de 28 billones de pesos en créditos, con presencia en los ocho departamentos del Caribe colombiano y en 196 municipios. Solo en el último año, la colocación de garantías alcanzó cerca de 3,3 billones de pesos.

“Queremos que el acceso al crédito formal sea una herramienta real de desarrollo para todos los empresarios del Caribe, sin importar su tamaño ni su ubicación”, afirma Bayona, al destacar la apuesta del Fondo por la inclusión financiera.

El impacto del Fondo se apoya en un equipo humano con más de 25 años de experiencia y perfiles interdisciplinarios, que ha fortalecido relaciones de confianza bajo una Cultura Servirte enfocada en el acompañamiento cercano. Además de las garantías, la entidad ha desarrollado modelos de acompañamiento empresarial para prevenir la insolvencia y promover la gerencia de valor.

En los últimos años, el Fondo ha implementado soluciones de liquidez como el descuento de CDT, con más de 4.000 títulos gestionados, y estrategias de liquidez de cartera y venta de activos, beneficiando a más de 200 empresarios. Estas iniciativas se articulan con su rol como brazo financiero del programa Caribe Exponencial.

Actualmente, el Fondo avanza hacia una nueva etapa con SOLFIQ, su marca-portafolio de soluciones financieras inteligentes. “Cumplir 29 años nos confirma que la confianza se construye desde la coherencia, la cercanía y el compromiso real con los empresarios”, concluye Bayona, al reafirmar el compromiso de la entidad con el desarrollo económico y social del Caribe colombiano.