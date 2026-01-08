Con programas enfocados en áreas de alta demanda como visualización de datos para la toma de decisiones, gerencia financiera estratégica y enseñanza y evaluación del lenguaje impulsadas por inteligencia artificial, la Universidad del Norte lanzó en 2025 su oferta de microcredenciales (credenciales alternativas), diseñada para validar y certificar habilidades específicas y demandadas por el mercado laboral actual.

Esta modalidad de formación combina flexibilidad, pertinencia profesional y calidad académica, permitiendo a los profesionales adquirir competencias concretas en períodos cortos y con reconocimiento formal por parte de una institución de excelencia académica.

La iniciativa, liderada por la Dirección Académica de Posgrados, busca ofrecer programas de corta duración (de 36 a 108 horas) que permitan a los profesionales fortalecer habilidades y abrir nuevas oportunidades de desarrollo profesional.

“Las microcredenciales están pensadas para el crecimiento profesional. Buscan otorgar habilidades de manera rápida y focalizada, orientadas a abrir puertas en el mundo profesional y en el mercado laboral”, explica Humberto Gómez, director académico de Posgrados de la Universidad del Norte.

Formación corta, flexible y alineada con el mercado

A diferencia de otros tipos de formación, las microcredenciales de Uninorte ofrecen mayor flexibilidad en duración y requisitos de acceso, permitiendo que un público amplio pueda incorporarse fácilmente. Están pensadas para profesionales que buscan actualizarse, reconvertir su perfil o complementar su formación, con una duración menor a la de un programa académico formal.

El diseño de la oferta parte de un criterio claro: responder a necesidades reales del mercado laboral, pero siempre desde las fortalezas académicas de Uninorte (excelencia y alta calidad de programas, sólido sistema de investigación con impacto nacional e internacional y formación integral).

“El diseño surge de la intersección entre lo que el mercado está demandando y aquello en lo que Uninorte es fuerte, donde sus profesores tienen una gran trayectoria y reconocimiento”, señala Gómez.Actualmente, la universidad cuenta con diez microcredenciales activas, disponibles en un portal propio, que reflejan este equilibrio entre pertinencia profesional y excelencia académica.

Habilidades certificadas y evaluadas

Uno de los principales diferenciadores de la estrategia es su enfoque en la certificación de habilidades, y no solo en la transmisión de contenidos. A diferencia de los diplomados tradicionales, las microcredenciales de Uninorte están diseñadas bajo una lógica de formación posgradual, con estándares de alta calidad académica y procesos de evaluación.

“Verificamos, validamos y certificamos habilidades. No evaluamos únicamente conocimientos, también evaluamos de manera auténtica habilidades adquiridas a partir del desarrollo del conocimiento adquirido”, afirma el director académico.

Este enfoque garantiza que quienes culminan una microcredencial reciben una formación de alta calidad y una certificación pensada para integrarse a rutas de formación hacia programas académicos formales.

Oferta actual de microcredenciales

1. AI-Powered Language Teaching & AssessmentExplora el uso de inteligencia artificial aplicada a la enseñanza y evaluación de lenguas extranjeras, integrando tecnologías emergentes para innovar procesos pedagógicos.

2. Business EthicsAborda dilemas éticos empresariales y toma de decisiones sostenibles mediante casos reales y debates guiados por expertos nacionales e internacionales.

3. Customer Experience: Diseño Centrado en el ClienteDesarrolla competencias para transformar experiencias significativas para los usuarios, enfocándose en diseño estratégico de soluciones centradas en clientes.

4. Gerencia Financiera EstratégicaFortalece la toma de decisiones financieras basadas en datos, con herramientas para analizar y gestionar recursos en contextos empresariales complejos.

5. Liderazgo Estratégico: Gestión del Talento y Transformación OrganizacionalDesarrolla habilidades para atraer, gestionar y potenciar talento humano y liderar procesos de cambio organizacional.

6. Opinión de Impacto: Estrategias, Narrativas y Audiencias DigitalesPotencia la argumentación y narrativa digital para construir contenido persuasivo y fortalecer la presencia en redes y plataformas digitales.

7. Series de Tiempo y Aprendizaje Profundo: Estrategias para la Predicción. Enseña técnicas avanzadas de análisis de series temporales y predicción, incluyendo redes neuronales y modelos estadísticos aplicados a análisis de datos.

8. Storytelling Digital: Estrategias para Comunicar con ImpactoCapacita en narrativas digitales efectivas, favoreciendo el diseño de historias que conectan con audiencias en entornos digitales.

9. Teaching 4.0: Lenguaje y aprendizaje en la era de la IA(Ofrecida dentro del catálogo oficial) Se centra en el desarrollo de competencias comunicativas y herramientas educativas asistidas por IA para contextos contemporáneos.

10. Visualización de Datos y Análisis Estratégico para la Toma de Decisiones. Capacita para transformar datos complejos en visualizaciones claras y accionables, facilitando decisiones estratégicas basadas en evidencia.

Insignias digitales y reconocimiento académico

Las microcredenciales de Uninorte también incorporan el uso de insignias digitales, un formato de certificación que va más allá del diploma físico y permite a los participantes compartir sus logros en plataformas profesionales y redes digitales, visibilizando de manera clara las habilidades adquiridas.

Además, estas credenciales pueden homologarse en programas de posgrado de la universidad. Dependiendo de su duración y del programa, una microcredencial puede ser reconocida entre seis y ocho créditos académicos, lo que las convierte en una puerta de entrada a rutas de formación más amplias.

“Las personas quieren estudiar de manera rápida y flexible, pero también quieren que ese esfuerzo sea reconocido más adelante. Las microcredenciales responden a esa lógica”, explica Gómez.

Dos vías de acceso y un modelo en expansión

La estrategia contempla dos modalidades de participación: personas que acceden directamente a una microcredencial sin ser estudiantes regulares de Uninorte, y estudiantes de posgrado que la cursan como valor agregado dentro de su programa académico, graduándose con doble certificación.

Aunque el proyecto inició en 2025 como un piloto, la universidad ya trabaja en su expansión para el año 2026. Entre las áreas proyectadas se incluyen temáticas relacionadas con el uso de inteligencia artificial, para la toma de decisiones informadas en salud, gestión financiera de proyectos, y analítica de datos, así como una mayor articulación con el sector empresarial para definir programas focalizados en las demandas específicas de habilidades profesionales.

El siguiente paso será conectar las microcredenciales entre sí y articularlas en rutas de aprendizaje que conduzcan a programas formales de formación posgradual, fortaleciendo así su impacto académico y profesional.

Conoce más sobre las microcredenciales aquí. Para mayor información: cec@uninorte.edu.co(605) 3509509 Ext. 4223 - 3800 y 4893Centro de Educación Continuada