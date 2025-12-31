En el marco de la celebración de sus 30 años, Ruitoque Energía realizó su primer Torneo de Golf, un evento que trascendió lo deportivo para convertirse en una plataforma de relacionamiento con clientes y aliados estratégicos, especialmente del mercado Caribe, región donde la compañía ha consolidado un crecimiento sostenido en estos últimos años.

El encuentro tuvo lugar en el Ruitoque Golf Club en la ciudad de Bucaramanga, escenario emblemático para la empresa, no solo por su reconocimiento a nivel nacional, sino porque allí nació la distribuidora y comercializadora santandereana hace tres décadas.

“Queríamos traer a nuestros clientes, sobre todo los de la costa Caribe, al lugar donde nació Ruitoque Energía, que conocieran nuestro campo y nuestra historia. Asociar nuestra marca a este espacio fue algo muy natural”, explicó Freddy Gamboa Arenas, gerente comercial de la compañía.

El Caribe, una región estratégica

El torneo reunió a clientes empresariales provenientes de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, además de Santander, reflejando la importancia que hoy tiene la región Caribe dentro del plan de expansión de Ruitoque Energía.

“En la costa hemos crecido a gran escala. Es un mercado que nos recibió con los brazos abiertos y donde hoy atendemos industrias representativas, el sector hotelero, empresas de zonas francas y comercios que han confiado en nosotros”, señaló Gamboa.

Según el directivo, el diferencial de la compañía en esta región va más allá de la tarifa. “Más que vender energía, ofrecemos cercanía. Nos convertimos en aliados estratégicos de nuestros clientes, con un trato directo y gerenciado, algo que marca una diferencia clara frente a los grandes operadores del Caribe”.

Cercanía y experiencia del cliente

Ruitoque Energía atiende actualmente cerca de 5.000 clientes a nivel nacional, con presencia en más de 14 departamentos, y ha enfocado su propuesta de valor en el acompañamiento permanente, el respaldo técnico y la experiencia del cliente.

“Nuestro ADN está marcado por la pasión, el optimismo, la determinación y el reto constante de ser extraordinarios. Eso se traduce en cómo atendemos a cada cliente, desde el primer contacto hasta una relación de largo plazo”, afirmó el gerente comercial.

Este enfoque ha sido clave para su posicionamiento en el Caribe, un mercado históricamente afectado por inestabilidad en el servicio y en las tarifas. “Hoy podemos decir con total tranquilidad que tenemos energía asegurada hasta el año 2044, lo que nos permite ofrecer estabilidad y confianza”, agregó Gamboa.

Un torneo que llegó para quedarse

La primera edición del torneo contó con más de 150 jugadores y la participación de la presentadora deportiva Melissa Martínez, y dejó una experiencia que la compañía busca institucionalizar.

“Este torneo se volvió un hito para nosotros. La idea es repetirlo año tras año y llevar este tipo de experiencias a otras regiones del país, incluso vinculando clubes del Caribe como Caujaral o el Country”, indicó Gamboa.

Más allá de la competencia, el evento se consolidó como un espacio de agradecimiento y construcción de relaciones, alineado con la visión de crecimiento ordenado y sostenible de la empresa.

Una compañía en ascenso

Hoy, Ruitoque Energía ocupa la posición número 17 entre las empresas más grandes de Santander y hace parte del grupo de las 700 compañías más grandes de Colombia, luego de haber estado fuera del top 50 en años anteriores.

Con orgullo santandereano y una mirada puesta en el Caribe, la compañía reafirma su compromiso de seguir acompañando a las empresas del país con soluciones energéticas confiables, eficientes y sostenibles, fortaleciendo su presencia en una región clave para el futuro del sector energético nacional.