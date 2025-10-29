El Grupo Empresarial Puerto de Barranquilla se convirtió en referente ambiental en la región tras obtener la certificación EcoPorts, el estándar internacional más importante para la gestión sostenible en terminales marítimos y fluviales. La mencionada certificación reconoce a los puertos que gestionan rigurosamente sus impactos ambientales y se integran a la red global de terminales sostenibles avalada por la ESPO (European Sea Ports Organisation).

De manera complementaria, el Puerto validó con Bureau Veritas la medición de su huella de carbono bajo la norma ISO 14064, un paso decisivo en su camino hacia convertirse en un Puerto con cero emisiones.

Con la certificación EcoPorts, el Puerto de Barranquilla se integra a la red global de terminales portuarias líderes en sostenibilidad, y le abre oportunidades para implementar las mejores prácticas internacionales. Este reconocimiento fortalece la confianza y competitividad de la organización frente a clientes, inversionistas y aliados estratégicos a nivel mundial.

En paralelo, la verificación de su huella de carbono bajo los alcances 1, 2 y 3 avalada por Bureau Veritas, demuestra la rigurosidad con la que el Puerto mide y gestiona su impacto ambiental. Este proceso le permitirá avanzar hacia la certificación en carbono neutral (ISO 140068-1:23), alineando su operación con los más altos estándares internacionales en la transición energética.

“Estos hitos nos llenan de orgullo y de responsabilidad. EcoPorts nos integra a una red mundial de puertos sostenibles, y la medición certificada de nuestra huella de carbono nos marca el norte: convertirnos en el primer Puerto multipropósito con cero emisiones en Colombia y un referente en la región y el mundo”, afirmó Manuel Buitrago Vives, presidente del Puerto de Barranquilla.

Con estas acreditaciones, el Puerto de Barranquilla reafirma su visión estratégica: crecer en eficiencia y competitividad, al tiempo que lidera la transformación sostenible de la industria portuaria nacional, consolidando a Barranquilla como un hub verde del Caribe.