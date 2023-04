El cruel relato de Tirofijo sobre el magnicidio de Álvaro Gómez

Sin embargo, contó cómo conoció sobre la muerte de Gómez a través de Tirofijo.

"Recuerdo que cuando la muerte de Álvaro Gómez, yo estaba visitando al camarada Manuel (Marulanda) y me dijo ´parece que le pegaron un susto a Álvaro Gómez´ y yo le dije ‘¿qué le paso?’ y él me dijo ´se murió, pero dejemos que la inteligencia se rompa la cabeza´. No escuché ni supe más", agregó.

Cabe recordar que la JEP -en noviembre de 2022-le solicitó a Rodrigo Granda y a Joaquín Gómez a entregar su declaración sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.