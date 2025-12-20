La Policía Nacional de Colombia informó que este viernes 19 de diciembre logró la incautación de 7,5 toneladas de marihuana en el municipio de Paicol, en el departamento del Huila.

De acuerdo al informe policial, la incautación se logró durante un procedimiento de control y verificación en la ruta 24, jurisdicción del municipio en mención.

La Policía Nacional detalló que los uniformados interceptaron un vehículo tipo camión en el que se movilizaba un hombre de 30 años de edad, quien fue capturado en flagrancia, y que contenía la droga.

El capturado admitió que la droga había sido transbordada a este vehículo luego de que el camión que la transportaba sufriera un accidente en vías del Cauca.

“Según las primeras indagaciones, la droga tenía como destino final la ciudad de Bogotá, donde sería comercializada para fortalecer las rentas criminales del Frente Dagoberto Ramos Ortiz, del Estado Mayor Central (EMC)”, se lee en el comunicado de la Policía.

El capturado, el vehículo y el estupefaciente incautado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“Este es un 𝗴𝗼𝗹𝗽𝗲 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼 𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶́𝗮𝘀 𝗶𝗹𝗶́𝗰𝗶𝘁𝗮𝘀 que alimentan la violencia y amenazan la seguridad de los colombianos. Cada tonelada de droga que sacamos de circulación es menos daño, menos miedo y más tranquilidad para el país", publicó al respecto en su cuenta de X el director de la Policía Nacional, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano.