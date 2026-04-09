El partido Centro Democrático salió en defensa de la senadora Paloma Valencia luego de los señalamientos del abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien la habría vinculado con lo que denominó el “establecimiento tradicional”.

A través de un comunicado, la colectividad rechazó esas afirmaciones y sostuvo que Valencia encarna una forma distinta de hacer política. Según el pronunciamiento, su trayectoria, tanto en el ámbito público como privado, ha estado marcada por la transparencia y la honestidad, características que, aseguran, la alejan de las prácticas que suelen asociarse con la política tradicional.

El doctor Abelardo de La Espriella insinúa que Paloma Valencia hace parte del “establecimiento tradicional” y la califica como “los de siempre”.



En esta ocasión el doctor Abelardo se equivoca gravemente: Paloma Valencia representa la nueva política. Su trayectoria pública y… — Centro Democrático (@CeDemocratico) April 9, 2026

El documento también cuestiona la postura de De la Espriella, al recordar que en junio del año pasado el propio abogado buscó participar en el proceso interno para la selección del candidato presidencial del partido. Sin embargo, no pudo avanzar en esa aspiración debido a las reglas establecidas por la organización.

En ese contexto, el Centro Democrático planteó un contraste entre las declaraciones actuales del precandidato y su interés previo en hacer parte del mecanismo de elección, sugiriendo inconsistencias en su posición frente al partido y sus figuras.

La colectividad cerró filas alrededor de Valencia, reiterando su respaldo y destacando su perfil como una dirigente que —según el comunicado— se ha mantenido firme en principios de integridad dentro del escenario político nacional.