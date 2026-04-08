La familia Guevara Tiller, en Vista Hermosa (Meta), se encuentra sumida en un profundo dolor luego de que dos pequeños hermanos, de ocho y cinco años de edad, fueran encontrados sin vida en el interior de un congelador en la vivienda donde residían junto a sus padres.

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El caso ha conmocionado a los habitantes de la región y al país entero. El trágico suceso ocurrió el pasado sábado 4 de abril, cuando los menores se quedaron por algunos minutos solos en la vivienda, mientras sus padres realizaban unas diligencias.

De acuerdo a información preliminar, los menores estaban jugando al escondite y habrían quedado atrapados en el electrodoméstico, el cual estaba desconectado, según relató el padre de las víctimas.

Momentos después, los padres llegaron a la vivienda y al buscar a los pequeños, estos no aparecían por ningún lado. En medio de la preocupación y al ver que los hermanos no atendían el llamado, decidieron buscar por todos los rincones de la vivienda, hasta que se toparon con la trágica escena: los niños estaban inconscientes en el interior de un congelador, por lo que de inmediato fueron trasladados a un centro asistencial, pero lamentablemente ingresaron sin signos vitales.

En medio de las investigaciones que adelantan las autoridades, la Comisaría de Familia entregó en las últimas horas su reporte sobre los hechos para que las autoridades competentes determinen con exactitud cuáles fueron las reales causas de la muerte de los dos menores.

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Sin embargo, la Comisaría aseguró que “efectivamente los niños murieron asfixiados” al quedar atrapados en un congelador tipo cofre, que tenía poco volumen de aire por la tapa pesada que lo sella desde fuera, y que le impide la ventilación en su interior.

“Se determinó que el fallecimiento de los dos niños ocurrió por asfixia dentro de un congelador tipo cofre según el material recolectado”, precisó la Comisaría de Familia de Vistahermosa en su reporte oficial.

Detalles sobre la muerte de los niños

Mientras Medicina Legal determina las causas exactas de ambas muertes en el sur del Meta, la Comisaría de Familia aseguró en su informe preliminar que no se hallaron signos de violencia o maltrato en contra de los menores, quienes habrían ingresado voluntariamente al electrodoméstico mientras jugaban a las escondidas.

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“No había signos de maltrato, los niños no intentaron abrir tampoco el congelador, tal vez ellos creyeron que sus padres iban a llegar rápido pero se fueron quedando sin oxígeno y eso generó somnolencia hasta que finalmente fallecieron”, se lee.