En el marco del Plan Nacional de Inspección a medios de comunicación, el Ministerio de Trabajo realizó este lunes 6 de abril una nueva jornada de inspección, vigilancia y control (IVC) en una empresa del sector, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas laborales y atender denuncias relacionadas con posibles vulneraciones de derechos.

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“Hoy nos encontramos realizando inspección, vigilancia y control a RTVC. Recordarán ustedes que esta es la segunda inspección que hacemos en medio del plan nacional de inspección a medios de comunicación. Hemos recibido denuncias, los medios de comunicación han tenido denuncias y el Ministerio de Trabajo quiere cumplirle a los y las trabajadoras”, manifestó una de las funcionarias.

La inspección se centra en aspectos relacionados con derechos laborales, riesgos laborales y presuntas conductas de acoso laboral y acoso sexual. “Hoy la inspección laboral que realizaremos será en materia de derechos laborales en riesgos laborales y por supuesto en presuntas conductas de acoso laboral y acoso sexual, de las cuales no están exentas ningún lugar de trabajo”, agregó.

#AEstaHora 🔴 || El #MinTrabajo, en el marco de su Plan Nacional a medios de comunicación en el país, adelanta hoy una jornada de Inspección, Vigilancia y Control a @RTVCnoticias. pic.twitter.com/IOkfCM5S1l — MinTrabajo (@MintrabajoCol) April 6, 2026

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Asimismo, estas acciones hacen parte de una estrategia nacional impulsada por la entidad tras la ola de denuncias que han surgido recientemente en el sector de medios de comunicación en Colombia, especialmente por casos de acoso sexual que han generado un movimiento de denuncia entre periodistas.

Según ha informado el Ministerio, este plan busca garantizar “entornos de trabajo seguros, dignos y libres de violencias”, mediante visitas a medios públicos y privados, incluyendo canales de televisión y sistemas de medios estatales.

Además, las inspecciones iniciaron en empresas como Caracol Televisión y se extenderán a otras organizaciones del sector, como RCN, en respuesta a múltiples denuncias que han sido puestas en conocimiento de las autoridades.

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