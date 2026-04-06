En el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas este jueves 9 de abril, el Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh) anunció que realizará un acto de memoria en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en Bogotá.

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Bajo la dirección de María Gaitán Valencia, cerca de 80 líderes territoriales —custodios de la memoria y provenientes de regiones afectadas por masacres, desapariciones, despojo y exilio— se reunirán para articular un relato colectivo sobre más de 75 años de conflicto armado interno y rendir tributo a los más de 310 lugares de memoria identificados en el país.

La apertura de puertas será a las 4:30 p. m., mientras que el inicio del acto central será a las 5:00 p. m. El recinto está ubicado en la carrera 7 #22-47 y la entrada es libre hasta completar el aforo.

“El Centro Nacional de Memoria Histórica convoca a la ciudadanía y a los medios de comunicación a ser testigos de este acto colectivo y reitera su compromiso con la consigna «Todas las memorias todas», invitando a las y los colombianos a participar en esta construcción pública de verdad, dignidad y memoria”, anunciaron en el comunicado.

Detalles del itinerario

La programación iniciará con el «Espacio de Luciérnagas», que dará la bienvenida a los asistentes con la presencia de cantaoras territoriales. Posteriormente, en el escenario se recorrerán salas y espacios del Museo de Memoria de Colombia; acto seguido, 60 líderes y lideresas emergerán desde la platea en penumbra con luces encendidas para enunciar sus nombres y causas, dando paso a la lectura de testimonios regionales.

El cierre estará marcado por un relevo simbólico y generacional entre las cantaoras del Pacífico y el Coro Filarmónico Infantil, el cual interpretará piezas en homenaje a sobrevivientes y familiares de las víctimas de los genocidios en Colombia.

En el escenario coincidirán figuras clave de la dignidad nacional como Margarita Restrepo, Pastora Mira, Luz Marina Pinzón y Jacqueline Castillo. Asimismo, la jornada también contempla la participación de referentes de la verdad como Jineth Bedoya, Helena Urán, Gloria Gaitán y Jael Quiroga, junto a autoridades étnicas de los pueblos arhuaco, misak, yanacona y barasano.

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Además, la presencia del exilio estará representada por voces procedentes de Washington y Europa, subrayando el carácter transnacional de la victimización en Colombia.