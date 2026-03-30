En la madrugada del domingo 29 de marzo se registró una emergencia en el centro de Cali. Una explosión en el interior de un local comercial ocasionó un incendio, que terminó con una mujer herida.

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El hecho, que ocurrió en la carrera 3 con calle 8, en el barrio San Pedro, según los Bomberos de Cali, fue reportada en primera instancia como una emergencia médica aproximadamente a la 1:19 de la mañana.

Posteriormente, los mismos bomberos reportaron que se trataba de un incendio estructural que estaba afectando a varios comercios.

“Se trató de incendio en cocina de restaurante y cafetería en primer piso de edificación de seis niveles, una persona lesionada de sexo femenino”, se lee en lo reportado por los Bomberos de Cali.

Las llamas se extendieron a otros dos locales. En uno funciona una papelería y el otro está vacío. La mujer lesionada fue valorada por los Bomberos en el sitio y luego trasladada a un centro de salud.

Las investigaciones ya empezaron, pero se especula que una acumulación de gas de una pipa pudo causar la explosión.

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Entre los locales afectados en la zona también está la Cámara de Comercio de Cali. Varios vidrios de la edificación se partieron.