La Defensoría del Pueblo exigió este lunes al ELN a través de sus redes sociales que cese la práctica de los paros armados como el que se acaba de levantar en las últimas horas en el Bajo Baudó, Chocó, así como que desista de perpetrar los confinamientos a que somete a las poblaciones.

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“El ELN anunció el levantamiento del paro armado en el Bajo Baudó (Chocó). Reiteramos nuestro llamado al ELN y a todos los actores armados a cesar esta práctica, así como los confinamientos —incluso parciales— que se han vuelto recurrentes”, indicó la entidad del Ministerio Público.

Recordó en este sentido al grupo armado ilegal que “su deber es respetar plenamente el derecho internacional humanitario (DIH) y mantener a las comunidades al margen de las hostilidades. El territorio no les pertenece: pertenece a las comunidades, en especial a los pueblos étnicos, cuya autonomía debe ser respetada y garantizada, con el apoyo de las autoridades locales y nacionales, para que puedan vivir en libertad”.

Advierte así mismo el organismo que, aunque el paro ha sido levantado, las comunidades siguen con miedo, en medio de confrontaciones y presiones tanto del ELN como del Clan del Golfo.

Y añadió que persisten las consecuencias de varios días sin acceso a bienes y servicios básicos, la interrupción de la asistencia escolar de niñas y niños, y la vulneración de los derechos territoriales de comunidades afrodescendientes e indígenas.

Por último, exigió la Defensoría a la guerrilla “cesar la estigmatización de las autoridades públicas, establecidas por la institucionalidad democrática para proteger y garantizar los derechos de la población. Estas autoridades cumplen su labor en condiciones sumamente adversas, agravadas por la acción de los grupos armados, que en muchos casos impide el funcionamiento mínimo de las instituciones”.