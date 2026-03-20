En un momento en el que los créditos de vivienda pesan cada vez más en el bolsillo de las familias colombianas, la Alcaldía de Bogotá tiene abierto un programa que muchos desconocen: ‘Reduce tu Cuota’, una iniciativa que ayuda a pagar las cuotas mensuales del crédito hipotecario o del leasing habitacional durante un periodo de hasta cuatro años.

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El subsidio, que hace parte del plan ‘Mi Casa en Bogotá’ y es liderado por la Secretaría Distrital de Hábitat, ofrece hasta 19 millones de pesos por beneficiario —equivalentes a 14 salarios mínimos mensuales legales vigentes—.

Ese monto no se entrega al hogar en efectivo, sino que se gira directamente a la entidad financiera, de modo que la familia ve reflejada la reducción en el valor de su cuota cada mes.

Cómo funciona el subsidio ‘Reduce tu Cuota’ y cuánto le descuentan de la cuota

Los 19 millones de pesos se distribuyen en pagos mensuales durante un periodo máximo de 48 meses. Es decir, el subsidio puede cubrir de forma parcial hasta 48 cuotas consecutivas del crédito hipotecario o del leasing habitacional.

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El esquema busca que las familias se mantengan al día con sus obligaciones financieras y reducir el riesgo de mora, uno de los problemas que más afecta a los hogares que adquirieron vivienda con crédito en los últimos años.

Quiénes pueden aplicar al subsidio de vivienda en Bogotá

Para acceder al programa, los hogares deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener un crédito hipotecario o leasing habitacional ya aprobado para la compra de vivienda nueva VIS o VIP en Bogotá.

Que los ingresos mensuales del hogar no superen los cuatro salarios mínimos ($7.003.620 en 2026).

del hogar no superen los cuatro salarios mínimos ($7.003.620 en 2026). No ser propietario de otra vivienda en el territorio nacional.

de otra vivienda en el territorio nacional. No haber recibido subsidios de vivienda similares aplicados previamente.

similares aplicados previamente. No ser beneficiario de coberturas a la tasa de interés otorgadas por el Gobierno Nacional.

Cómo solicitar el subsidio ‘Reduce tu Cuota’ paso a paso

El trámite no se hace directamente ante la Alcaldía. El proceso es el siguiente:

Acudir a la entidad financiera donde se tramitó el crédito hipotecario o leasing habitacional. Solicitar y diligenciar el formulario de postulación al programa. Radicar el formulario en la misma entidad financiera. La Secretaría Distrital de Hábitat verifica la información y valida que el hogar cumpla con todos los requisitos. Si la postulación es aprobada, el subsidio se activa y comienza a aplicarse directamente sobre las cuotas del crédito.

Es importante tener en cuenta que la postulación debe realizarse antes del desembolso del crédito. Quienes ya recibieron el desembolso no podrán acceder al beneficio.

‘Mi Casa Ya’ sin nuevos cupos y familias buscan alternativas

El programa cobra especial relevancia en 2026, un año en el que el Gobierno Nacional confirmó que no habrá nuevas asignaciones de subsidios a través de ‘Mi Casa Ya’ por falta de presupuesto.

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Ante ese vacío, alternativas distritales como ‘Reduce tu Cuota’ y otros programas del plan ‘Mi Casa en Bogotá’ se han convertido en las opciones más viables para las familias de menores ingresos que buscan aliviar el peso de su crédito de vivienda.