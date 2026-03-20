La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia le ordenó a Meta Platforms Inc. que, en su calidad de administradora de la red social Facebook, activar las medidas necesarias para impedir que mensajes con contenido estigmatizante o incitador de violencia contra mujeres, niñas y niños vuelvan a ser visibilizados a través de sus servicios.

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La decisión del alto tribunal colombiano se debe a la protección de los derechos de una madre y sus dos hijas víctimas de violencia intrafamiliar, y a quienes se consideran en riesgo de feminicidio.

La Sala señaló que el derecho a la libertad de expresión “no cobija manifestaciones que contribuyen a perpetuar estereotipos denigrantes o que legitiman violencias estructurales contra grupos históricamente discriminados, en este caso, como las mujeres”, y ordenó a Meta retirar las publicaciones y suprimir la reproducción de los mensajes que un usuario denunciado por violencia psicológica contra su exesposa e hijas realizó en su cuenta de Facebook.

El pronunciamiento de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural se dio tras confirmar el fallo de tutela que negó el amparo al derecho a la libertad de expresión de un hombre sancionado con 35 días de arresto por incumplir, por octava vez, las medidas de protección dispuestas por una comisaría de familia para sus dos hijas menores de edad y su expareja.

La Sala, entonces, destaca la responsabilidad que incumbe a los prestadores de servicios de redes sociales en la mitigación de la violencia de género y del discurso de odio en entornos digitales. Las compañías que administran plataformas como Facebook tienen la carga de diseñar y aplicar normas comunitarias que, de manera transparente, uniforme y no discriminatoria, limiten la circulación de contenidos que incitan a la violencia, reproducen estereotipos denigrantes o revictimizan a las mujeres”, se lee en el comunicado.

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“Lo cierto es que su discurso, como apología al odio y violencia frente a las mujeres y justificador de delitos cometidos en su contra, afecta a todos aquellos que tengan acceso al mismo, puesto que promueve conductas censurables que, según el ordenamiento interno y los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano, deben ser removidas en aras de garantizar, se insiste, una vida libre de violencia para las mujeres y para los niños, niñas y adolescentes, integrantes de una sociedad que busca superar las prácticas violentas que se han naturalizado”, enfatizó la sala sobre la publicación del hombre en Facebook.