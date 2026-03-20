Un hombre de 37 años fue capturado en la madrugada de este jueves 19 de marzo mientras salía de una piscina en el municipio de Melgar, en el departamento de Tolima.

Leer también: Video: abuela sorprende a todos subiéndose a atracciones en el Parque del Café con sus nietas

Así lo anunció la Policía Nacional. Uniformados de la Policía de Melgar realizaban controles diferenciales en el municipio e identificaron al hombre en cuestión mientras disfrutaba de un baño junto a su pareja sentimental en una piscina del sector.

Al momento de la revisión de antecedentes judiciales, las autoridades constataron que el hombre tenía una orden de captura vigente, emitida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad N° 22 de Bogotá, por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El señalado tuvo que comparecer en una audiencia virtual en la que se determinó que sea cobijado por medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario que se extenderá por un total de 40 meses.

Hay que recordar que por este delito la pena puede ser duplicada en caso de que la conducta se cometa cuando: se utilizan medios motorizados, si el arma proviene de un delito, se opone resistencia en forma violenta a los requerimientos de las autoridades, cuando se emplean máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten, si se obra en coparticipación criminal,cuando las armas o municiones hayan sido modificadas en sus características de fabricación u origen, que aumenten su letalidad, si la conducta es desarrollada dentro de los territorios que conforman la cobertura geográfica de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) o cuando el autor pertenezca o haga parte de un grupo de delincuencia organizado.

Importante: Gobernador de Antioquia exige al Gobierno nacional reforzar la seguridad en Caucasia tras bloqueos y quema de embarcaciones

Según la ley, este delito incurrirá en una pena de prisión de nueve (9) a doce (12) años.