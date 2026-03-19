El candidato presidencial Abelardo De La Espriella lanzó fuertes críticas sobre la situación de Ecopetrol y propuso una serie de medidas para reorientar el rumbo de la principal empresa estatal del país, en el marco del evento Colombia Genera.

Durante su intervención, el aspirante aseguró que la petrolera no puede ser utilizada con fines ideológicos y advirtió que su debilitamiento tendría consecuencias directas para la economía nacional.

En ese sentido, planteó la necesidad de una “limpieza institucional profunda” en la compañía, así como una revisión integral de su gestión estratégica, operativa y financiera.

Entre sus propuestas, De La Espriella mencionó la reactivación de contratos de exploración de petróleo y gas, el impulso a proyectos no convencionales y el fin de las importaciones de gas, con el objetivo de reducir los costos energéticos en el país.

El candidato también cuestionó decisiones de administraciones anteriores, a las que responsabilizó de haber frenado oportunidades clave para ampliar las reservas energéticas y fortalecer la operación internacional de la empresa.

Según sostuvo, el país dejó pasar proyectos estratégicos tanto en exploración nacional como en iniciativas en el exterior, lo que —a su juicio— ha impactado la sostenibilidad de la compañía.

Las declaraciones se dan en medio del debate sobre el futuro del sector energético en Colombia, en el que distintos sectores políticos han planteado visiones opuestas sobre el papel de Ecopetrol y el rumbo de la política de hidrocarburos.