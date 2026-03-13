La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que el próximo 23 y 24 de abril se celebrará el encuentro en Maracaibo de la Comisión Binacional de Buena Vecindad con Colombia, luego de que se cancelara la reunión prevista para hoy entre ella y su par colombiano, Gustavo Petro.

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“El próximo 23 y 24 de abril en la ciudad de Maracaibo (estado venezolano Zulia) se dará el encuentro de la Comisión Binacional de Buena Vecindad, cancilleres, queremos despliegue de esa agenda binacional para la unión y para la integración”, dijo Rodríguez en un encuentro con una delegación de ministros de Colombia, celebrada en Caracas.

Igualmente, la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, confirmó este próximo encuentro al declarar junto a su homólogo venezolano, Yván Gil, tras finalizar la reunión con Rodríguez en el palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo de Venezuela.

Gil indicó que lo abordado durante esta jornada en diferentes mesas de trabajo sobre seguridad, energía, comercio y turismo será tratado en esa comisión, sin especificar si allí participarán los mandatarios Rodríguez y Petro.

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Una delegación encabezada por la canciller colombiana llegó este viernes a Caracas para reunirse con ministros venezolanos y conversar sobre seguridad, energía, comercio y turismo, luego de la suspensión del encuentro entre Petro y Rodríguez por “motivos de fuerza mayor”.

Los equipos de ambos países se dividieron en grupos en función de los sectores, entre ellos el de seguridad, cuya reunión lideró el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, junto con su par colombiano, Pedro Sánchez Suárez, con el fin de “consolidar estrategias” en esta materia.

La mesa energética contó con la participación del ministro colombiano de Minas y Energía, Edwin Palma, acompañado del presidente de la petrolera estatal Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, quienes conversaron con el presidente de la estatal venezolana Pequiven, Román Maniglia, y el ministro para la Energía Eléctrica del país caribeño, Jorge Márquez.

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El encuentro entre Rodríguez y Petro se iba a realizar en el Puente Internacional Atanasio Girardot, uno de los que comunica al departamento colombiano de Norte de Santander con el estado venezolano de Táchira, pero la noche del jueves ambos países informaron que el encuentro se reprogramaría para una próxima fecha.